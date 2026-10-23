Việt Anh tình tứ, chăm sóc Quỳnh Nga tại sự kiện

Hoa hậu Du lịch Việt Nam lần đầu tổ chức năm 2008, sau đó trở lại vào năm 2022 và tiếp tục tổ chức các mùa thi năm 2024, 2026. Cuộc thi năm nay có chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình” không chỉ tập trung vào nhan sắc mà còn chú trọng kiến thức, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, ngoại ngữ và khả năng truyền tải những giá trị văn hóa, du lịch. Thí sinh dự kiến tham gia các hoạt động trải nghiệm tại nhiều địa danh trên cả nước; hành trình này được xây dựng thành chương trình thực tế gồm 10 tập.