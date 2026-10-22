Đạo diễn phim 'Đất phương Nam' qua đời

(VTC News) -

Xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết anh nhận được thông tin NSƯT Nguyễn Vinh Sơn qua đời tại nhà riêng vào chiều 22/10, hưởng thọ 73 tuổi. Ông ra đi sau một thời gian chiến đấu với bạo bệnh.

Trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng đăng tải bài viết tiễn biệt người thầy đáng kính: “Tất cả cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của điện ảnh Việt Nam”.

Nguyễn Quang Dũng cũng bày tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội thưởng thức những tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, gặp gỡ, học hỏi, trò chuyện và làm việc cùng ông trong suốt hành trình làm nghề.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Sinh năm 1953 tại Huế, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Đất phương Nam (1997), chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim theo chân cậu bé An trên hành trình tìm cha, đồng thời tái hiện chân thực cảnh sắc, văn hóa và con người Nam Bộ.

Tác phẩm trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả, được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Việt.

“Đất phương Nam” là bộ phim kinh điển của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn còn được biết đến qua phim Tuổi thơ dữ dội (1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, và Trăng nơi đáy giếng (2008) - bộ phim ghi dấu ấn tại các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. Những tác phẩm này cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài của ông, từ lịch sử, chiến tranh đến những bi kịch đời sống và thân phận con người.

Năm 2023, phiên bản điện ảnh Đất rừng phương Nam ra mắt dưới bàn tay của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng tham gia với vai cố vấn, góp phần kết nối dự án mới với di sản của bản phim truyền hình năm 1997.

Những năm qua, Nguyễn Vinh Sơn chọn cuộc sống kín tiếng và ít xuất hiện trên truyền thông. Thỉnh thoảng, ông nhận lời xuất hiện ở một số sự kiện về điện ảnh và văn hóa.