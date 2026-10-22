Hoa hậu Thiên Ân: Nữ chính phim dẫn đầu phòng vé, sở hữu nhà riêng ở tuổi 26

Lần đầu đóng cảnh táo bạo ở tuổi ngoài 50, Vân Dung không dám xem lại
Cảnh tình cảm với diễn viên Thanh Sơn trong phim điện ảnh "Án mạng karaoke" là cảnh quay táo bạo đầu tiên của Vân Dung trên màn ảnh.
Tin đồn tình trường gây chú ý của ca sĩ Chi Pu
Trong gần 17 năm hoạt động nghệ thuật, Chi Pu là nữ nghệ sĩ rất kín tiếng về đời tư khi chỉ công khai một mối tình duy nhất nhưng lại vướng không ít tin đồn.
Hòa Minzy xót xa khi Đức Phúc quyết định 'dao kéo' lần 2
Hòa Minzy vừa vui khi Đức Phúc tự tin hơn với diện mạo mới, vừa xót xa khi nghĩ đến những đau đớn đàn em phải trải qua trong lần phẫu thuật thẩm mỹ lần 2.
Siêu mẫu Thanh Hằng nổi bật bên mỹ nhân và nam thần Singapore
Gặp gỡ hàng loạt sao châu Á tại một sự kiện ở Singapore, siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng nhận được chú ý từ truyền thông bởi thần thái sang trọng.
Sau 11 năm cưới doanh nhân hơn 26 tuổi, người mẫu Phan Như Thảo giờ ra sao?
Sau hơn 1 thập kỷ kết hôn cùng ông xã hơn 26 tuổi, cuộc sống của mỹ nhân 8X đình đám một thời vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.
Nam đạo diễn 'vượt mặt' Trấn Thành, Lý Hải với tác phẩm đầu tay là ai?
Với phim điện ảnh đầu tay "Trại buôn người", Toni Dương Bảo Anh đã qua mặt Trấn Thành để trở thành đạo diễn có phim doanh thu cao nhất năm nay.
Bình luận