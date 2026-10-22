Từng bị chê xấu xí, ngoại hình Đức Phúc thay đổi thế nào sau 11 năm đi hát?

Đức Phúc từng tâm sự: “Tôi biết ơn ông trời về những điều may mắn, tốt đẹp đã đến với mình suốt thời gian qua. Tôi luôn trân quý những thời điểm khó khăn trong quá khứ để bây giờ nhìn lại, không phải ai cũng có những trải nghiệm giống mình. Cũng cảm ơn những thời điểm khó khăn ấy mới có Đức Phúc của hiện tại”.