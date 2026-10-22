Từng bị chê xấu xí, ngoại hình Đức Phúc thay đổi thế nào sau 11 năm đi hát?

Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả ca khúc 'Gái xuân' qua đời
Nhạc sĩ Từ Vũ, người sáng tác nhạc phẩm nổi tiếng "Gái xuân" qua đời tối 20/10, hưởng thọ 94 tuổi.
Hoa hậu Thiên Ân: Nữ chính phim dẫn đầu phòng vé, sở hữu nhà riêng ở tuổi 26
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Lần đầu đóng cảnh táo bạo ở tuổi ngoài 50, Vân Dung không dám xem lại
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