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Xuất bản ngày 22/10/2026 11:24 AM
Xuất bản ngày 22/10/2026 11:24 AM

Nhạc sĩ Từ Vũ - tác giả ca khúc 'Gái xuân' qua đời

Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
(VTC News) -

Nhạc sĩ Từ Vũ, người sáng tác nhạc phẩm nổi tiếng "Gái xuân" qua đời tối 20/10, hưởng thọ 94 tuổi.

Theo thông tin từ cáo phó, nhạc sĩ Từ Vũ qua đời vào lúc 19h48 ngày 20/10. Linh cữu của ông được quàn tại nhà riêng ở đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Lễ nhập quan diễn ra vào ngày 21/10. Đến 8h ngày 23/10, gia đình sẽ tổ chức lễ động quan, sau đó linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Nhạc sĩ Từ Vũ.

Nhạc sĩ Từ Vũ.

Nhạc sĩ Từ Vũ tên thật Trần Đỗ Lộc, sinh năm 1932 tại Hà Nội. Năm 1950, ông chuyển vào TP.HCM sinh sống.

Ca khúc Gái xuân nổi tiếng được ông sáng tác năm 1953, lấy cảm hứng từ tập thơ Mây Tần của thi sĩ Nguyễn Bính. Khi Từ Vũ đọc tập thơ này, đến bài Gái xuân, ông dừng lại, cảm xúc về ý thơ giúp bài hát Gái xuân ra đời chỉ trong 15 phút. Vì bài thơ quá ngắn, ông đã thêm hai câu: “Xuân đi xuân đến hãy còn xuân/Cô gái trông xuân biết bao lần”.

Ban đầu, ca khúc được ca sĩ Linh Sơn hát nhưng không mấy thành công. Phải đến khi được ca sĩ Tâm Vấn thể hiện, tác phẩm mới trở nên phổ biến và sau đó nổi tiếng, được khán giả nhiều lứa tuổi đặc biệt yêu thích và rất nhiều danh ca trình diễn. Ý Lan, Cẩm Ly, Thanh Lan... là những ca sĩ thể hiện Gái xuân thành công.

Bìa nhạc “Gái xuân” phát hành đầu tiên vào năm 1954.

Bìa nhạc “Gái xuân” phát hành đầu tiên vào năm 1954.

Năm 1993, nhạc sĩ Từ Vũ trở về thăm Hà Nội và vẫn tiếp tục sáng tác, phổ thơ một số người bạn. Ngoài Gái xuân, ông còn sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Áo trắng chiều mưa bay, Ánh nắng đồng quê, Cô đơn chiều Đà Lạt, Cõi người ta...

Năm 2002, nhạc sĩ Từ Vũ cho ra mắt CD Gái xuân giũ lụa trên sông Vân qua sự hỗ trợ của con gái, trong đó chính ông thể hiện 10 ca khúc, bao gồm bài Gái xuân.

Kể từ năm 1971 khi vợ qua đời, ông chọn cuộc sống kín tiếng và cũng không còn sáng tác nhiều.

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