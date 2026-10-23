Mỹ nam đóng cảnh tình cảm với Vân Dung trong phim dẫn đầu phòng vé là ai?

(VTC News) -

Án mạng karaoke là phim điện ảnh đang nhận được nhiều quan tâm của khán giả. Dù chưa công chiếu chính thức, phim đã vượt lên dẫn đầu phòng vé Việt trong ngày (theo Box Office Vietnam).

Bên cạnh nội dung trinh thám gây tò mò, phim được bàn tán bởi phân cảnh tình cảm giữa nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Sơn. Chênh lệch nhau 16 tuổi, Vân Dung thừa nhận “run rẩy, chân tay lúng túng” khi đóng cùng đàn em điển trai.

Trong khi đó, Thanh Sơn cũng chịu áp lực không kém khi thực hiện phân cảnh này. Nam diễn viên tiết lộ đây chính là cảnh quay đầu tiên của anh và đàn chị trong bộ phim, được thực hiện ngay trong ngày ghi hình đầu tiên. Nam diễn viên cho biết rằng đến giờ, cảm giác căng thẳng ấy vẫn còn là một kỷ niệm khó quên.

Cảnh thân mật giữa Thanh Sơn và Vân Dung trong “Án mạng karaoke”.

Trước khi đóng Án mạng karaoke, Thanh Sơn đã được xem là một nam thần sáng giá của màn ảnh Việt. Sinh năm 1991, Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV. Xuất thân từ Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và là nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ, anh từng bước chinh phục khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Anh trở thành mẫu nam chính điển hình trên sóng giờ vàng và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “soái ca phim truyền hình”.

Thanh Sơn tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa nở trái mùa, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order hay Tình yêu và tham vọng...

Năm 2020, bộ phim Đừng bắt em phải quên với nhân vật thầy giáo Duy đã đưa Thanh Sơn và Quỳnh Kool trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Vai diễn này cũng giúp anh lọt vào đề cử “Nam diễn viên ấn tượng” tại VTV Awards cùng năm.

Tuy nhiên, việc thường xuyên gắn với tuyến nhân vật hiền lành, chính diện cũng khiến anh đôi lúc bị nhận xét là “một màu”. Chính vì vậy, Thanh Sơn khao khát được thử thách ở những vai diễn có tính bứt phá. Đó cũng là lý do anh quyết định thử sức ở mảng điện ảnh.

Thanh Sơn là gương mặt quen thuộc trên sóng phim giờ vàng VTV.

Tháng 9/2025, Thanh Sơn lần đầu Nam tiến để thử sức ở mảng điện ảnh. Anh đảm nhận vai nam chính trong dự án Tử chiến trên không. Bộ phim đã trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thanh Sơn.

Từ hình ảnh “soái ca ngôn tình” quen thuộc trên sóng truyền hình, anh lần đầu chinh phục khán giả bằng phong thái gai góc, mạnh mẽ. Phim vượt mốc doanh thu hơn 250 tỷ đồng, giúp Thanh Sơn ghi tên vào dàn “diễn viên trăm tỷ” của màn ảnh Việt.

Vai diễn cũng giúp anh giành giải “Nam chính xuất sắc nhất” hạng mục Điện ảnh tại giải thưởng Ngôi sao xanh 2025.

Đến tháng 4/2026, Thanh Sơn tiếp tục để lại dấu ấn trong phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực. Phim cũng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần ra rạp.

Việc hai phim điện ảnh có sự tham gia của Thanh Sơn đều cán mốc trăm tỷ chỉ trong vòng nửa năm không chỉ là dấu hiệu tích cực về mặt thương mại, mà còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong hành trình nghề nghiệp của nam diễn viên sau nhiều năm gắn bó với phim truyền hình.

Thanh Sơn thành công khi lấn sân đóng điện ảnh.

Về đời tư, Thanh Sơn là người rất kín tiếng. Theo nam diễn viên, anh từng kết hôn ở tuổi 25 với bạn gái gắn bó 3 năm. Tuy nhiên, vì một vài lý do nên cả hai đã “đường ai nấy đi”. Thời gian qua, dù vướng tin đồn tình cảm với một vài mỹ nhân của showbiz Việt nhưng Thanh Sơn vẫn chọn cách giữ im lặng.