Bác sĩ bất ngờ khi gắp 49 viên sỏi trong túi mật người phụ nữ

(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phẫu thuật nội soi cắt túi mật thành công cho một bệnh nhân nữ (54 tuổi) sở hữu lượng sỏi “khủng” trong cơ thể.

Theo khai thác bệnh sử, người bệnh từ lâu đã phát hiện có sỏi mật nhưng chủ quan, chưa sắp xếp thời gian thăm khám và điều trị triệt để. Gần đây, khi xuất hiện các cơn đau nhiều và kéo dài ở vùng hạ sườn phải, bệnh nhân mới đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm túi mật do sỏi và chỉ định phẫu thuật cắt túi mật nội soi.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi, lấy ra 49 viên sỏi trong túi mật (Ảnh: BVCC)

Quá trình can thiệp, ê-kíp phẫu thuật bất ngờ khi lấy ra từ túi mật của bệnh nhân tới 49 viên sỏi, kích thước mỗi viên khoảng 4 - 8mm.

Nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, sức khỏe người bệnh hồi phục rất nhanh. Ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, không phải tất cả trường hợp mắc sỏi mật đều phải can thiệp phẫu thuật ngay. Nếu sỏi không gây triệu chứng và không thuộc nhóm chỉ định đặc biệt, người bệnh chỉ cần theo dõi định kỳ theo hướng dẫn chuyên khoa.

Tuy nhiên, khi sỏi đã gây biến chứng như viêm túi mật cấp, tắc nghẽn đường mật, viêm đường mật hay viêm tụy cấp, việc điều trị ngoại khoa là bắt buộc. Lúc này, cắt túi mật nội soi là phương pháp tối ưu và phổ biến nhất.

Người dân khi thấy xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị, sốt, rét run, vàng mắt, vàng da... cần lập tức đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra. Tuyệt đối không tự đoán bệnh hay chủ quan chịu đựng cơn đau, bởi đau hạ sườn phải có thể là cảnh báo của nhiều bệnh lý nguy hiểm.