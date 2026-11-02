Cắt dạ dày cho cụ bà 100 tuổi

(VTC News) -

Cụ bà L.T.H. (100 tuổi) xuất hiện những cơn đau bụng vùng thượng vị liên tục trong ba ngày, được gia đình đưa tới điều trị tại bệnh viện tuyến dưới. Người bệnh được theo dõi u GIST dạ dày nhưng chưa loại trừ nguy cơ vỡ u, chảy máu ổ bụng nên được chuyển đến Bệnh viện K để tiếp tục đánh giá và điều trị.

Diễn biến đau bụng trên nền bệnh lý đã được theo dõi, đặt ra yêu cầu đánh giá thận trọng tình trạng tổn thương, đồng thời xem xét khả năng can thiệp trong mối tương quan với sức khỏe toàn thân.

Ở người bệnh 100 tuổi, việc lựa chọn phương án điều trị không chỉ hướng tới xử trí khối u mà còn cần tính đến những yếu tố nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục sau can thiệp.

Ê-kíp hút dịch, làm sạch ổ bụng và xử trí thành công tổn thương. (Ảnh: BVCC)

Sau quá trình hội chẩn kỹ càng, ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa 1 quyết định chỉ định phẫu thuật cắt dạ dày hình chêm cho người bệnh. Đúng như nhận định ban đầu, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u đã vỡ tự phát, gây chảy máu và tạo dịch trong ổ bụng. Nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ và tay nghề vững vàng, ê-kíp hút dịch, làm sạch ổ bụng và xử trí thành công tổn thương.

Các bác sĩ cho biết, ở người bệnh cao tuổi, đặc biệt ở ngưỡng 100 tuổi, quyết định phẫu thuật đòi hỏi sự cân nhắc giữa yêu cầu xử trí tổn thương và những nguy cơ có thể gặp phải. Vì vậy, phương án can thiệp cần được xây dựng trên cơ sở đánh giá chuyên môn và tình trạng cụ thể của người bệnh, thay vì chỉ dựa vào tuổi tác để định hướng điều trị.

Việc gây mê, kiểm soát các yếu tố nguy cơ diễn biến trong mổ cũng được ekip trao đổi, tính toán cẩn trọng từng bước để đảm bảo làm chủ các tình huống có thể xảy ra.

Trường hợp này cho thấy ý nghĩa của việc đánh giá toàn diện trước phẫu thuật và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng hoàn cảnh lâm sàng. Đằng sau quyết định can thiệp không chỉ là yêu cầu xử trí một tổn thương, mà còn là trách nhiệm cân nhắc lợi ích và sự an toàn của người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Sau ca phẫu thuật bệnh nhân được đánh giá tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, vận động đi lại, ăn uống sinh hoạt trở lại. Đây là minh chứng cho thấy, tuổi tác không phải là rào cản trong các ca phẫu thuật, đó là 1 trong những yếu tố cần cân nhắc để đưa ra phác đồ phù hợp, hướng đến vừa đảm bảo điều trị về ung thư học vừa giúp người bệnh có thể phục hồi sớm.