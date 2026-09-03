Viên sỏi hơn 1cm biến quả thận thành túi mủ gần 3 lít

(VTC News) -

BS Mai Văn Lực, Khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện E thông tin, nam bệnh nhân 57 tuổi đến Bệnh viện E trong tình trạng bụng trái phình lớn bất thường.

Kết quả chụp chiếu cho thấy toàn bộ thận trái của bệnh nhân bị ứ nước rất lớn, nhu mô thận giãn mỏng và khối thận phình to chiếm gần trọn ổ bụng.

Nguyên nhân do một viên sỏi kích thước hơn 1cm nằm kẹt tại vị trí nối giữa niệu quản và bể thận. Viên sỏi gây tắc nghẽn đường thoát nước tiểu kéo dài, khiến thận ứ nước, sau đó nhiễm trùng và hình thành ổ ứ mủ lớn.

Trước mắt, người bệnh cần được dẫn lưu ổ mủ để giải phóng áp lực, kiểm soát nhiễm trùng và lấy dịch mủ làm xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn, từ đó lựa chọn kháng sinh phù hợp.

Sau khi tình trạng nhiễm trùng ổn định, các bác sĩ sẽ đánh giá lại chức năng của quả thận. Nếu thận mất hoàn toàn chức năng, người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt bỏ. Ngược lại, nếu vẫn còn chức năng, ê-kíp sẽ tìm cách loại bỏ sỏi và bảo tồn phần thận còn lại.

Bụng trái bệnh nhân to bất thường do quả thận chứa 3 lít mủ.

Ngay sau đó, bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để dẫn lưu ổ mủ.

Khi ống dẫn lưu được đặt vào thận, các bác sĩ bất ngờ khi hút ra gần 3.000 ml dịch mủ đục. Chỉ riêng lượng dịch được dẫn lưu ra ngoài đã tương đương khoảng 3 kg. Theo bác sĩ Lực, đây là tình trạng rất nặng, bởi một quả thận vốn có kích thước nhỏ đã bị giãn rộng bất thường do quá trình ứ nước và nhiễm trùng kéo dài.

Ca phẫu thuật dẫn lưu diễn ra thuận lợi. Sau khi giải phóng ổ mủ và kiểm soát nhiễm trùng, các bác sĩ tiếp tục đánh giá khả năng hoạt động của quả thận để đưa ra phương án điều trị tiếp theo.

Từ trường hợp này, bác sĩ Lực cảnh báo sỏi tiết niệu có thể diễn biến âm thầm trong thời gian dài. Những triệu chứng như đau vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu hoặc sốt có thể bị người bệnh bỏ qua hoặc tự dùng thuốc giảm đau.

“Nhiều người vì công việc, vì gánh nặng gia đình mà trì hoãn việc khám bệnh. Đến khi đau quá, sốt hoặc sức khỏe suy kiệt mới đến bệnh viện thì tổn thương đã tiến triển nặng”, bác sĩ nói.

Các bác sĩ khuyến cáo người từng mắc sỏi tiết niệu hoặc có nguy cơ hình thành sỏi nên khám và kiểm tra định kỳ. Khi xuất hiện đau vùng lưng, hông, rối loạn tiểu tiện, sốt hoặc các dấu hiệu bất thường khác, cần đi khám sớm để phát hiện và xử trí nguyên nhân, tránh để tình trạng tắc nghẽn kéo dài gây tổn thương chức năng thận.