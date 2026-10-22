Video robot hình người Trung Quốc hóa thân vệ sĩ bảo vệ con người

(VTC News) -

Ngày 21/10, hãng robot Trung Quốc Unitree công bố video mang tên H2-X Kung Fu Legend Guardian, giới thiệu robot hình người H2-X trong vai một vệ sĩ có khả năng thực hiện nhiều động tác võ thuật phức tạp.

Video: Màn trình diễn của robot hình người H2-X Kung Fu Legend Guardian. (Nguồn: Unitree)

Trong video, H2-X nhảy lên nóc ô tô rồi thực hiện cú lộn ngược để tiếp đất bằng hai chân. Robot tiếp tục tung hàng loạt cú đấm, đá vào cửa xe, khiến kính vỡ và gương chiếu hậu hư hỏng.

Ở phân cảnh tiếp theo, H2-X nhảy từ một container xuống mặt đất, sau đó biểu diễn những cú đá trên không, lộn ngược ra sau và nhiều động tác võ thuật giữa các hiệu ứng tia lửa. Video còn cho thấy robot tiếp đất bằng hai chân sau cú nhảy từ vị trí được ghi cao 4m.

Các động tác được thực hiện liên tiếp, từ bật nhảy, xoay người trên không đến tiếp đất và ra đòn, tạo cảm giác như một nhân vật trong phim hành động. Unitree khẳng định toàn bộ hình ảnh trong video là thật, không sử dụng kỹ thuật tăng tốc.

Sau những màn biểu diễn võ thuật, H2-X chuyển sang vai trò vệ sĩ trong các tình huống giả định. Robot can thiệp khi một kẻ xâm nhập cầm dao đe dọa người khác, sau đó tham gia giải cứu một hình nộm mắc kẹt dưới ô tô bằng cách nâng phần đầu xe để người đứng gần kéo hình nộm ra ngoài.

Trong một tình huống khác, H2-X đẩy hình nộm có kích thước tương đương trẻ em ra khỏi đường di chuyển của ô tô. Robot sau đó bị chiếc xe cán qua, tái hiện cảnh vệ sĩ hy sinh để bảo vệ người gặp nguy hiểm.

Theo trang tin Humanoids Daily, màn trình diễn cho thấy khả năng vận động linh hoạt và chịu va chạm của robot hình người. Tuy nhiên, các phân cảnh đều được biên tập và dàn dựng, chưa chứng minh H2-X có thể thực hiện ổn định những động tác tương tự qua nhiều lần thử nghiệm.

Unitree cũng không công bố cách thức điều khiển robot trong video, cũng như mức độ can thiệp của con người vào từng động tác. Vì vậy, những tình huống bảo vệ và cứu hộ chủ yếu mang tính minh họa, chưa phải bằng chứng cho thấy H2-X có khả năng tự nhận diện nguy hiểm, đưa ra quyết định và giải cứu con người một cách độc lập.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Unitree cho biết H2-X có thời gian duy trì tối đa khoảng 8 giờ. Tuy nhiên, thông tin hiển thị trong video nêu rõ đây là thời gian robot duy trì tư thế đứng, không đồng nghĩa với khả năng hoạt động liên tục trong 8 giờ. Công ty cũng khuyến cáo người dùng vận hành robot an toàn và thân thiện.