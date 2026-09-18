Xe cứu thương chuyên cấp cứu cho robot hình người đầu tiên ở Nhật Bản

(VTC News) -

Nếu nhìn thấy một chiếc xe giống như xe cứu thương với đèn nhấp nháy đang di chuyển qua dòng xe cộ ở Tokyo, có thể nó không phải đang trên đường cứu người. Tập đoàn GMO Internet Group vừa giới thiệu “xe cứu thương robot hình người” đầu tiên của Nhật Bản, dự kiến hoạt động trên đường phố Tokyo trong tháng này.

Chiếc xe này được thiết kế để đến tận nơi khi các robot hình người gặp sự cố. Nó mang theo thiết bị chẩn đoán, phụ tùng thay thế, dụng cụ sửa chữa và kỹ sư, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ robot nào ngừng hoạt động.

Nếu không thể sửa chữa tại chỗ, xe sẽ cung cấp một robot hình người dự phòng để thay thế ngay lập tức. Robot bị hỏng sẽ được vận chuyển về trung tâm sửa chữa của GMO tại Phòng thí nghiệm Robot hình người ở Shibuya, Tokyo.

Hiện tại, chỉ có một chiếc xe cứu thương được đặt tại trụ sở Tokyo của công ty, và dịch vụ này chỉ dành cho các robot hình người do GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR) triển khai.

Việc điều động xe sẽ được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể. GMO AIR cũng là công ty đứng sau các robot hình người làm nhiệm vụ bốc xếp hành lý tại sân bay Tokyo, hiện đang thử nghiệm các máy móc do Unitree chế tạo tại sân bay Haneda trong sự hợp tác với JAL Ground Service đến năm 2028.

“Khi robot hình người trở nên phổ biến hơn, dịch vụ này sẽ rất cần thiết”, Shota Takizawa, kỹ sư tại GMO AIR, cho biết trong một sự kiện báo chí được Euronews đưa tin.

Thiết kế nội thất và ngoại thất của xe cứu thương do Yasumichi Morita từ công ty GLAMOROUS thực hiện, với đèn báo hiệu màu tím và dòng chữ “Humanoid Ambulance” (Xe cứu thương hình người).

GMO cho biết dịch vụ xe cứu thương được phát triển nhằm giảm thiểu gián đoạn dịch vụ khi robot hình người gặp sự cố. “Học hỏi từ kinh nghiệm đó, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng cung cấp robot hình người thay thế”, Giám đốc điều hành của GMO AIR, Tomohiro Uchida, cho biết.

Công ty mẹ của GMO hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng internet, không tự sản xuất robot mà bán lại phần cứng từ Unitree và các nhà sản xuất khác, đồng thời cung cấp các dịch vụ liên quan.

Chính phủ Nhật Bản đã công bố Chiến lược Robot Trí tuệ Nhân tạo hồi tháng Tư, với mục tiêu chiếm hơn 30% thị trường robot toàn cầu và phát triển một ngành công nghiệp trị giá khoảng 135 tỷ USA vào năm 2040.

Mặc dù một chiếc xe cứu thương có thể không tạo ra nhiều tác động đến những con số nói trên, GMO đang quảng bá dịch vụ như một giải pháp tiên phong, chuẩn bị cho nhu cầu sửa chữa robot hình người ngày càng tăng trong tương lai.