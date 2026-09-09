'Võ sĩ' robot đầu tiên trên thế giới có thể chiến đấu hoàn toàn tự động

(VTC News) -

Công ty công nghệ Trung Quốc Unitree Robotics mới đây tung video giới thiệu G1, robot hình người có khả năng tự đấu đối kháng với con người trong thời gian thực nhờ mô hình AI UnifoLM-X2-1.0.

Video robot G1 tự động đấu đối kháng với người thật. (Nguồn: Unitree Robotics)

Trong video, G1 liên tục điều chỉnh tư thế và bước chân khi đối thủ người thật tiến tới, né các đòn tấn công, sau đó phản công bằng những cú đấm và đá. Unitree cho biết robot thực hiện các động tác này tự động, thay vì được điều khiển từ xa hoặc các kịch bản lập trình sẵn như nhiều màn trình diễn robot chiến đấu trước đây.

Mô hình AI UnifoLM-X2-1.0 giúp robot liên tục quan sát môi trường, dự đoán chuyển động tiếp theo của đối thủ và lên kế hoạch hành động tương ứng.

Thay vì nhận lệnh từ kính thực tế ảo (VR), tay cầm chơi game hoặc thiết bị điều khiển khác, hệ thống xử lý dữ liệu cảm biến để quyết định G1 nên di chuyển như thế nào. AI đồng thời tính đến vị trí và khả năng giữ thăng bằng của robot trước khi lựa chọn động tác, sau đó tiếp tục điều chỉnh theo diễn biến thực tế.

Cách tiếp cận này giúp giảm độ trễ giữa ba quá trình quan trọng gồm nhận biết môi trường, ra quyết định và thực hiện hành động. Đây là thách thức lớn đối với robot hình người khi hoạt động trong những môi trường thay đổi nhanh.

Trong các hệ thống chỉ phản ứng sau khi nhận biết một hành động, robot có thể không xử lý đủ nhanh. UnifoLM-X2-1.0 sử dụng “mô hình thế giới” (world model), cho phép G1 không chỉ nhận biết những gì đang xảy ra mà còn dự đoán trạng thái tiếp theo của môi trường.

Hình ảnh trực quan trong video của Unitree cho thấy AI tính toán trước những diễn biến có thể xảy ra trong cuộc đấu, sau đó đưa chúng vào quá trình lập kế hoạch chuyển động trước khi G1 thực sự hành động.

Unitree cho biết UnifoLM-X2-1.0 có thể khắc phục những điểm nghẽn của các mô hình kết nối thế giới và hành động trong lập kế hoạch tức thời, ra quyết định và thực hiện tương tác động.

Hãng mô tả công nghệ này có khả năng “dự đoán và lập kế hoạch tương lai theo thời gian thực”, qua đó giúp robot hình người thực hiện hoạt động đối kháng hoàn toàn tự động.

Tuy nhiên, video cũng cho thấy hệ thống có thể chưa xử lý toàn bộ quá trình AI ngay trên robot. Nhật ký trên màn hình xuất hiện những lệnh như “OBS/replan” và “env.step”, cho thấy dữ liệu cảm biến có khả năng được truyền tới một máy tính bên ngoài chạy mô hình AI, sau đó lệnh chuyển động được gửi trở lại G1.

Do đó, giảm sự phụ thuộc vào năng lực tính toán bên ngoài vẫn là một trong những vấn đề cần giải quyết nếu muốn robot hoạt động độc lập hơn.

Unitree xem đấu đối kháng là môi trường thử nghiệm cho AI vật lý, bởi robot phải đồng thời dự đoán chuyển động, ra quyết định nhanh, giữ thăng bằng và ứng phó với những va chạm bất ngờ.

Những khả năng này không chỉ phục vụ các màn đấu võ Theo Unitree, nếu robot có thể phản ứng ổn định trong môi trường biến đổi nhanh, công nghệ tương tự trong tương lai có thể được ứng dụng để giúp robot hình người làm việc an toàn hơn tại những môi trường công nghiệp phức tạp.