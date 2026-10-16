Video hiện tượng 'sứa vũ trụ' kỳ ảo xuất hiện trên bầu trời Mỹ

(VTC News) -

Đám mây phát sáng khổng lồ có hình dạng giống con sứa xuất hiện trên bầu trời bang Florida, Mỹ, sau khi tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral lúc 6h33 ngày 13/10 (giờ địa phương), khoảng 48 phút trước khi Mặt Trời mọc.

Video tên lửa SpaceX tạo đám mây hình sứa khổng lồ trên bầu trời Mỹ. (Nguồn: The Guardian)

Theo The Guardian, tên lửa thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ngay sau khi rời bệ phóng, sự chênh lệch ánh sáng mặt đất và tầng khí quyển làm luồng khí thải từ động cơ giãn nở, kết tinh thành những hạt băng và phản chiếu ánh sáng Mặt Trời, tạo thành hiện tượng độc đáo này.

Mây hình sứa tạo ra bởi vụ phóng tên lửa của SpaceX, ngày 13/10. (Ảnh: SpaceX)

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đăng tải hình ảnh hiện tượng trên mạng xã hội X. Bài viết thu hút hàng trăm bình luận, trong đó nhiều người ở các bang khác nhau chia sẻ ảnh chụp đám mây hình sứa từ vị trí quan sát của mình.

Hình ảnh mây hình sứa ngoạn mục trên bầu trời Florida, Mỹ, ngày 13/10. (Ảnh: Faith/Brian McClure)

Những người bỏ lỡ cảnh tượng này có thể có thêm cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng tương tự vào ngày 19/10, khi SpaceX dự kiến phóng một tên lửa Falcon 9 khác từ cùng bệ phóng tại Cape Canaveral.

Bức ảnh phơi sáng dài 480 giây cho thấy đường đi của tên lửa SpaceX, ngày 13/10. (Ảnh: NASA)

Nhiệm vụ lần này nhằm triển khai vệ tinh, với khung giờ phóng kéo dài một tiếng, bắt đầu lúc 6h30 sáng, theo giờ miền Đông Mỹ. Trong khi đó, Mặt Trời dự kiến mọc lúc 7h01, tạo điều kiện thuận lợi để luồng khí thải tên lửa tiếp tục hình thành đám mây phát sáng trên bầu trời.

Tuy nhiên, việc hiện tượng có xuất hiện rõ ràng hay không còn phụ thuộc vào thời điểm phóng thực tế và điều kiện quan sát.