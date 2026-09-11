Công nghệ 11/9: SpaceX thực hiện nhiều vụ phóng vệ tinh trong tháng 9

(VTC News) -

SpaceX tăng tốc với lịch phóng dày đặc tháng 9

Trong 10 ngày đầu tháng 9, SpaceX đã hoàn thành 4 vụ phóng, gồm 3 nhiệm vụ đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo và một nhiệm vụ cho Lực lượng Không gian Hoa Kỳ. Đây là minh chứng cho tốc độ phóng ngày càng dồn dập, nhằm hỗ trợ tiến trình của chương trình Artemis đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX rời bệ phóng tại Cape Canaveral, mang theo vệ tinh và thiết bị phục vụ các nhiệm vụ không gian. (Ảnh: SpaceX)

Trong tháng này, SpaceX tiếp tục triển khai nhiều vệ tinh thương mại và an ninh quốc gia. Đáng chú ý là Starship Flight 14, dự kiến không sớm hơn ngày 15/9, thử nghiệm tên lửa thế hệ mới Starship tại Texas. Ngoài ra, nhiệm vụ Crew-13 đưa 4 phi hành gia từ NASA, CSA và Roscosmos lên ISS đã bị hoãn do rò rỉ chất oxy hóa trong hệ thống đẩy của Crew Dragon.

Các vụ phóng này không chỉ củng cố vị thế của SpaceX trong lĩnh vực vệ tinh thương mại mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hạ cánh Mặt Trăng của NASA. Starship được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện đưa phi hành gia từ quỹ đạo Mặt Trăng xuống bề mặt và quay trở lại, mở đường cho hành trình dài hạn của loài người ngoài Trái Đất.

Động cơ Hall sử dụng kẽm lần đầu tiên khai hỏa trong không gian

Một bước tiến mới trong công nghệ đẩy không gian vừa được ghi nhận khi động cơ Hall sử dụng kẽm đã khai hỏa thành công trong lần thử đầu tiên ngoài quỹ đạo. Đây là lần đầu tiên nhiên liệu kẽm được ứng dụng cho hệ thống đẩy điện, mở ra triển vọng thay thế các vật liệu truyền thống như xenon vốn đắt đỏ và khó lưu trữ.

Hydrosat (trái) Thử nghiệm đốt nóng động cơ đẩy Starlight (phải). (Ảnh: Muon Space)

Động cơ Hall kẽm được phát triển nhằm giảm chi phí và tăng tính khả thi cho các vệ tinh nhỏ. Kẽm có ưu điểm dễ khai thác, dễ bảo quản và có mật độ năng lượng cao. Việc thử nghiệm thành công chứng minh rằng nhiên liệu này có thể trở thành lựa chọn bền vững cho các sứ mệnh không gian dài hạn.

Nếu được ứng dụng rộng rãi, công nghệ này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí phóng vệ tinh, đồng thời mở đường cho các dự án khám phá không gian sâu. Đây là minh chứng cho sự đổi mới liên tục trong ngành hàng không vũ trụ, nơi mỗi bước tiến nhỏ đều có thể tạo ra thay đổi lớn cho tương lai nhân loại.

Trung Quốc vận hành hệ thống chiết xuất rubidi và xesi từ quặng lithium

Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động ổn định nhà máy công suất 500 tấn tại tỉnh Giang Tây, được xem là hệ thống công nghiệp đầu tiên trên thế giới có khả năng chiết xuất rubidi và xesi từ quặng lithium. Đây là bước tiến quan trọng khi biến những kim loại vốn bị bỏ qua trong quá trình khai thác lithium thành sản phẩm thương mại có giá trị.

Tinh thể xesi tinh khiết (trái) và ống thủy tinh chứa rubidi (phải), minh họa thành quả công nghệ chiết xuất kim loại hiếm từ quặng lithium. (Ảnh: Wikimedia Commons - 1,2)

Hệ thống sử dụng các cột chiết xuất liên tục để tách rubidi và xesi từ phần vật liệu dư thừa trong quá trình xử lý lithium. Công nghệ này do Viện Kỹ thuật Quy trình thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp cùng Tập đoàn Ganfeng Lithium phát triển, đạt hiệu suất thu hồi 98% xesi và 95% rubidi.

Việc tận dụng nguồn phụ phẩm từ khai thác lithium không chỉ giúp giảm lãng phí tài nguyên mà còn mở ra nguồn cung mới cho các kim loại hiếm, vốn có ứng dụng trong công nghệ cao và quốc phòng. Đây là minh chứng cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu chiến lược và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.