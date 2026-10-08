Vẻ đẹp kỳ vĩ của tinh vân Carina trong Tuần lễ Không gian Thế giới 2026

(VTC News) -

Ngày 8/10, Google giới thiệu Doodle mang tên World Space Week 2026: The Carina Nebula (Tuần lễ Không gian Thế giới 2026: Tinh vân Carina), hướng sự chú ý đến vẻ đẹp của vũ trụ và những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ khám phá không gian.

Google đổi hình ảnh Doodle với chủ đề Tuần lễ Không gian Thế giới 2026: Tinh vân Carina.

Tinh vân Carina là vùng không gian chứa những đám mây khí và bụi khổng lồ, nơi các ngôi sao mới hình thành.

Carina nổi tiếng với những cấu trúc kỳ vĩ được kính thiên văn không gian James Webb ghi lại, cho thấy khả năng quan sát vũ trụ bằng công nghệ hiện đại.

Trước đó, ngày 6/10, Google cũng giới thiệu một Doodle về tinh vân Rosebud, sử dụng hình ảnh từ kính thiên văn James Webb của NASA. Tinh vân nằm cách Trái Đất khoảng 3.300 năm ánh sáng, chứa hơn 130 ngôi sao trẻ.

Những đám mây khí và bụi tạo thành hình dáng giống nụ hoa hồng chưa nở, phát sáng màu hồng do bụi được các ngôi sao làm nóng.

Tuần lễ Không gian Thế giới diễn ra từ ngày 4 đến 10/10 hằng năm, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận vào năm 1999 nhằm tôn vinh những đóng góp của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với đời sống con người.

Hai mốc thời gian này gắn với những sự kiện quan trọng trong lịch sử khám phá không gian. Ngày 4/10/1957, Liên Xô phóng thành công Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái Đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ.

Đến ngày 10/10/1967, Hiệp ước Không gian có hiệu lực, đặt ra những nguyên tắc cơ bản cho hoạt động thăm dò và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

Năm 2026, Tuần lễ Không gian Thế giới mang chủ đề Rocket Revolution (Cuộc cách mạng tên lửa), tập trung vào những thay đổi trong công nghệ phóng và khả năng tiếp cận không gian.

Nếu trước đây hoạt động phóng vệ tinh và tàu vũ trụ chủ yếu do một số chương trình của chính phủ thực hiện, sự phát triển của tên lửa tái sử dụng và các doanh nghiệp phóng thương mại đang mở rộng cơ hội tham gia cho các công ty khởi nghiệp, trường đại học và nhiều quốc gia.

Cùng với công nghệ tên lửa, những kính thiên văn hiện đại như James Webb cũng cho phép các nhà khoa học quan sát những vùng không gian từng bị che khuất bởi khí và bụi.

Trong đó, hình ảnh vùng hình thành sao NGC 3324 thuộc tinh vân Carina, cách Trái Đất khoảng 7.600 năm ánh sáng, đã hé lộ các cấu trúc và khu vực hình thành sao trước đây khó quan sát.

Tuần lễ Không gian Thế giới cũng là dịp các tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục và cộng đồng yêu thiên văn tổ chức những hoạt động phổ biến kiến thức, giới thiệu thành tựu nghiên cứu và khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu khoa học vũ trụ.

Thông qua Doodle năm nay, Google tiếp tục đưa những hình ảnh thiên văn đến gần hơn với công chúng, đồng thời hưởng ứng sự kiện thường niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ không gian đối với sự phát triển của nhân loại.