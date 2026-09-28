Tàu Starship của SpaceX lần đầu đạt đến quỹ đạo dù gặp sự cố động cơ

(VTC News) -

Starship không chở người phóng từ cơ sở Starbase của SpaceX gần Brownsville, bang Texas, Mỹ hôm 28/9. Tàu có chiều cao tương đương tòa nhà 40 tầng, gồm tầng đẩy Super Heavy bên dưới và tàu Starship ở tầng trên.

Sau khi rời bệ phóng bên bờ Vịnh Mexico, một động cơ của Starship ngừng hoạt động sớm hơn kế hoạch. Dan Huot, người phát ngôn SpaceX, ban đầu thông báo trong chương trình phát trực tiếp rằng con tàu không thể đạt quỹ đạo.

Tuy nhiên, vài phút sau, ông Huot đính chính khi các kỹ sư xác nhận Starship vẫn có thể thực hiện lần đốt động cơ quan trọng. Con tàu sau đó hoàn thành cột mốc mà SpaceX theo đuổi trong nhiều năm.

Tàu vũ trụ Starship và tên lửa đẩy Super Heavy v3 của SpaceX cất cánh tại khu phóng ở Starbase, Texas, Mỹ, ngày 28/9. (Ảnh: Reuters)

Đạt quỹ đạo là bước tiến quan trọng đối với Starship, bởi đây là điều kiện cần thiết để tên lửa có thể đưa vệ tinh và các tải trọng khác lên không gian. Trong 13 chuyến bay thử trước kể từ năm 2023, Starship mới chỉ thực hiện các hành trình dưới quỹ đạo.

Theo kế hoạch chuyến bay lần này, Starship sẽ hoàn thành 6 vòng quanh Trái Đất trong khoảng 10 giờ, hành trình dài nhất của hệ thống từ trước đến nay, trước khi đáp xuống Thái Bình Dương ở phía tây Chile.

Nhiệm vụ còn đánh dấu một phép thử quan trọng khác khi SpaceX dự kiến triển khai lô vệ tinh Starlink đầu tiên bằng Starship. Tên lửa thế hệ mới được phát triển nhằm giúp công ty phóng vệ tinh Starlink thường xuyên hơn, đồng thời phục vụ các sứ mệnh tương lai của NASA lên Mặt Trăng.

Cột mốc vào quỹ đạo đến muộn hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Elon Musk từng dự đoán Starship có thể đạt quỹ đạo vào năm 2022 và bắt đầu triển khai vệ tinh từ năm 2023. Tuy nhiên, tất cả 13 chuyến bay thử trước đó đều chỉ đạt không gian dưới quỹ đạo.

SpaceX dành gần một thập kỷ phát triển Starship với tổng chi phí đến nay hơn 15 tỷ USD. Trong quá trình thử nghiệm, công ty liên tục thay đổi thiết kế và phương thức vận hành sau mỗi chuyến bay để tiến tới mục tiêu đưa hệ thống vào khai thác thường xuyên.