Công nghệ 10/10: SpaceX lấn sân viễn thông, Adobe có đối thủ AI miễn phí

(VTC News) -

SpaceX chi 8 tỷ USD mua băng tần di động

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo, đã đạt thỏa thuận mua lại giấy phép sử dụng phổ tần di động từ công ty đầu tư Grain Management với giá khoảng 8 tỷ USD tiền mặt. Thương vụ đánh dấu bước tiến lớn của doanh nghiệp này vào thị trường viễn thông không dây, lĩnh vực lâu nay do các nhà mạng truyền thống thống trị.

Các giấy phép được mua lại tại Mỹ thuộc băng tần 800 MHz, được thiết kế để cung cấp dịch vụ không dây thông qua các trạm phát sóng mặt đất, thay vì vệ tinh. Nguồn phổ tần này có thể giúp SpaceX mở rộng hệ sinh thái Starlink từ dịch vụ băng thông rộng vệ tinh sang thị trường di động, cạnh tranh với AT&T và Verizon. Cả SpaceX lẫn Grain Management chưa bình luận về giá trị thương vụ.

Thông tin giao dịch đã tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu AT&T, Verizon và T-Mobile đều giảm hơn 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ, trong khi cổ phiếu SpaceX tăng khoảng 3%, lên 165,10 USD sau khi thị trường đóng cửa.

Trước đó, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã phê duyệt đề xuất cho phép SpaceX phóng tới 15.000 vệ tinh chuyên dụng cho dịch vụ di động. Công ty dự kiến kết hợp mạng lưới vệ tinh với hạ tầng mặt đất để mở rộng vùng phủ sóng, kể cả bên trong các tòa nhà.

Tuy nhiên, SpaceX vẫn cần các trạm phát sóng hoặc thiết bị lắp trên mái nhà để khai thác phổ tần. Năm ngoái, hãng cũng đạt thỏa thuận trị giá khoảng 17 tỷ USD với EchoStar liên quan đến quyền sử dụng phổ tần vệ tinh, tiếp tục thể hiện tham vọng mở rộng sang lĩnh vực kết nối điện thoại di động.

Bộ công cụ AI miễn phí nhằm thay thế phần mềm Adobe

ArtCraft, bộ phần mềm mã nguồn mở do một nhóm bốn người tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ), phát triển, đang hướng đến việc trở thành lựa chọn thay thế cho các công cụ sáng tạo của Adobe. Dự án sử dụng mã do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để xây dựng những ứng dụng có chức năng tương tự các phần mềm chỉnh sửa ảnh, xử lý hình ảnh và thiết kế quen thuộc.

Trong nhiều năm, Adobe Creative Suite và sau đó là Creative Cloud bị người dùng chỉ trích vì chi phí đăng ký cao và sự phụ thuộc vào dịch vụ đám mây. Việc chuyển sang mô hình Creative Cloud cũng khiến người dùng mất đi khả năng làm việc ngoại tuyến thực sự, làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm những công cụ thay thế.

ArtCraft phát triển nhiều ứng dụng hướng đến các nhóm người dùng khác nhau. PhotoCraft được định vị như một lựa chọn thay thế Photoshop, trong khi LightCraft hướng đến Lightroom, phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp phổ biến với các nhiếp ảnh gia. LightCraft nhấn mạnh các đặc điểm như không yêu cầu tài khoản, không phụ thuộc dịch vụ đám mây, không thu thập dữ liệu đo từ xa và không thu phí thuê bao.

Mục tiêu của dự án là phân tích ngược các phần mềm Adobe, giữ lại những chức năng tương tự và loại bỏ các yếu tố mà nhóm cho rằng người dùng không mong muốn, như kết nối đám mây bắt buộc và phí đăng ký hằng tháng.

Dù vậy, toàn bộ ứng dụng ArtCraft vẫn đang trong quá trình phát triển, một số sản phẩm mới ở giai đoạn thử nghiệm alpha. Việc phụ thuộc nhiều vào mã do AI tạo ra cũng làm dấy lên lo ngại về độ hoàn thiện và tính ổn định của sản phẩm cuối cùng. Vì vậy, ArtCraft vẫn cần thời gian phát triển trước khi có thể trở thành lựa chọn thay thế hoàn chỉnh cho hệ sinh thái Adobe.

Samsung Galaxy Studio trở lại, nhắm đến AirPods Max

Samsung được cho là đang chuẩn bị đưa dòng tai nghe chụp tai trở lại thị trường với sản phẩm mang tên Galaxy Studio. Mẫu tai nghe này được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với AirPods Max của Apple, đánh dấu sự trở lại của hãng Hàn Quốc trong phân khúc sau khoảng 11 năm.

Thông tin về Galaxy Studio được tài khoản @evowizz chia sẻ trên nền tảng X ngày 8/10. Tài khoản này trước đây từng tiết lộ chính xác tên Galaxy Buds On, mẫu tai nghe kẹp đầu tiên của Samsung. Thông tin sau đó được một số trang công nghệ Android như 9to5Google, Android Authority và Android Headlines tiếp tục đề cập.

Trước Galaxy Studio, Samsung từng phát triển các mẫu tai nghe chụp tai Level Over và Level On vào năm 2015. Nếu sản phẩm mới được thương mại hóa, đây sẽ là bước trở lại đáng chú ý của hãng trong phân khúc tai nghe không dây chụp tai, bên cạnh dòng Galaxy Buds vốn tập trung vào thiết kế nhỏ gọn.

Samsung đã hé lộ những dấu hiệu về kế hoạch quay lại thị trường này từ tháng 8/2026. Các manh mối được phát hiện gồm chuỗi mã phần mềm, tên mã nội bộ và hình ảnh xuất hiện trong ứng dụng. Những thông tin ban đầu cho thấy sản phẩm đang được phát triển theo thiết kế tai nghe chụp tai không dây.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về giá bán, cấu hình âm thanh, thời lượng pin hay ngày phát hành của Samsung Galaxy Studio. Do đó, khả năng cạnh tranh thực tế với AirPods Max vẫn cần được đánh giá khi Samsung công bố đầy đủ thông số và tính năng của sản phẩm.