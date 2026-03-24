Vì sao clip 'gửi 10 năm sau' của hai bà cháu thu hút hơn 26 triệu lượt xem?

Clip ghi lại khoảnh khắc đầm ấm của Nhật và bà khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @nhutminnho)

Clip đang nổi như cồn trên Tiktok được ghi vào một buổi tối bình dị, hai nhân vật chính - cậu bé Nhật và bà nội - thực hiện thước phim đặc biệt mang tên "Gửi 10 năm sau". Với sự hào hứng, Nhật bắt đầu bằng màn đếm ngược rồi giải thích cuộc trò chuyện xuyên thời gian với chính mình và bà ở tương lai.

Bà nội có chút bỡ ngỡ, thắc mắc không biết 10 năm sau mình sẽ như thế nào. Bà lo lắng về sức khỏe và đặt câu hỏi liệu mình có còn sống đến lúc đó không, nhưng Nhật an ủi và chúc bà sống thọ đến 150 tuổi.

Sau đó, bà nội nhìn vào ống kính, gửi lời chào hóm hỉnh: "Chào bà già 10 năm sau chừng đó nữa. Không biết mình còn thấy đường đi xe nữa không? À rồi chừng đó thằng Nhật lớn không biết nó còn sợ ma không, có lo cho bản thân được hay là không?". Lời chia sẻ của bà hài hước nhưng cũng đầy ắp sự lo toan, yêu thương dành cho đứa cháu nhỏ.

Tiếp nối lời bà, Nhật bắt đầu tâm sự với "anh Nhật" của 10 năm tới. Cậu bé gửi gắm biết bao hoài bão và những câu hỏi đầy chân thành: "Anh Nhật ơi, không biết là lúc đó anh có thực hiện được ước mơ của mình là kiếm nhiều tiền để dẫn ông bà nội đi du lịch khắp nơi trên thế giới? Với lại lúc đó anh có còn hạnh phúc giống như em bây giờ không?".

Kỳ vọng của Nhật với chính mình của 10 năm sau là xây cho ông bà một căn nhà "bự chà bá", "bự tổ chảng" và trở thành diễn viên nổi tiếng. Cậu bé còn băn khoăn không biết liệu khi trưởng thành, mình có còn giữ thói quen quay TikTok cùng bà như bây giờ.

Câu chuyện khép lại khi hai bà cháu chuẩn bị đi ngủ, dư âm là lời hứa đầy hy vọng. Nhật nhắn nhủ bản thân câu cuối cùng trước khi tắt máy: "Nhất định phải thành công nhé".

Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn và đạt 26 triệu lượt xem, 2,2 triệu lượt yêu thích sau 4 ngày đăng tải. Câu hỏi "10 năm sau thế nào?" trong đoạn hội thoại giữa Nhật và bà nội khiến dân mạng xúc động mạnh mẽ vì chạm đến những tâm tư sâu sắc về tình cảm gia đình và những biến đổi của dòng chảy cuộc đời.

Sự mộc mạc, không có dấu hiệu dàn dựng quá mức thể hiện qua lời nói ngập ngừng của bà, cách dùng từ ngô nghê của cậu bé và không gian sinh hoạt bình thường khiến người xem cảm nhận tính chân thực của clip và dễ dàng xúc động. "Mình xem clip mà rưng rưng nước mắt, ước mơ của con trẻ thật giản đơn nhưng chứa đựng hiếu nghĩa lớn lao", một người xem viết.

Nhiều cư dân mạng đồng cảm khi xem clip vì chính họ cũng tồn tại nỗi sợ thầm kín, một ngày nào đó, ông bà sẽ không còn nữa: "Khi bà nội của bé Nhật nói về việc có còn nhìn thấy đường hay không, có còn sống hay không, tôi lại nhớ đến ông bà của mình, nghĩ về những cuộc trò chuyện chưa kịp có, những lần về thăm bị trì hoãn. Thời gian với người già là hữu hạn, còn với người trẻ thì thường bị lãng phí".

"Ông bà mình cũng cao tuổi. Mình không biết ông bà còn có thể bên mình 10 năm nữa không? Mỗi giờ phút bên nhau hiện giờ thật đáng giá, trân quý mang theo suốt cả cuộc đời", Việt Phương viết.

Ước mơ của cậu bé thể hiện qua thông điệp gửi chính mình trong tương lai khiến không ít người xem như gặp lại phiên bản thời thơ ấu của mình với những khát vọng trong sáng: "Cách nói hồn nhiên của cháu bé như một cú chạm vào hoài niệm của tôi, khiến tôi thấy chính mình trong đó và cảm thấy day dứt vì mình cũng từng ước kiếm nhiều tiền để đưa ông bà đi du lịch, xây nhà to cho ông bà nhưng không làm kịp trước khi họ ra đi".

Xem clip của bé Nhật, nhiều cư dân mạng bàn luận về tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai thế hệ và dành những lời chúc lành cho hai bà cháu: "Mong rằng 10 năm sau, khi xem lại thước phim này, Nhật đã trở thành một chàng trai thành đạt, vẫn nắm chặt tay bà đi du lịch khắp thế gian như lời đã hứa".

"Người già đôi khi chẳng sợ cái chết, chỉ sợ không còn đủ sức khỏe để nhìn thấy cháu mình trưởng thành. Chúc hai bà cháu luôn bình an và có thêm thật nhiều thước phim hạnh phúc như thế này nữa nhé"; "Lời chúc 'sống thọ 150 tuổi' nghe vừa ngây ngô vừa thương đến lạ. Một đứa trẻ biết lo cho ông bà từ nhỏ chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn. Cố lên nhé Nhật, cả cộng đồng mạng đang cổ vũ và chờ đợi phiên bản 10 năm tới của con"...

Dân mạng chia sẻ bản thân cũng mong được thực hiện trào lưu này cùng bà. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều khán giả xúc động nghĩ đến mình của 10 năm nữa và tự hỏi mình sẽ thế nào, có còn được bên cạnh người thân. "Câu hỏi 'Lúc đó anh có còn hạnh phúc giống như em bây giờ không?' thực sự làm mình suy ngẫm. Trưởng thành có thể có nhiều tiền hơn, đi xa hơn, nhưng sự hồn nhiên và hạnh phúc bên người thân là thứ vô giá nhất. Mong mỗi người luôn hạnh phúc như lúc thơ", Mai Trang bình luận.

Minh Chi viết: "10 năm tới là một hành trình dài, đầy hoài bão, ai cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Mong rằng dù cuộc đời có quật ngã hay làm mình thay đổi thế nào, mình vẫn thực hiện được lời hứa nhất định phải thành công để có đủ khả năng lo cho những người yêu thương nhất".