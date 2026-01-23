Clip bà nội ngồi bên cả buổi ngắm cháu học bài khiến dân mạng rưng rưng

(VTC News) -

Clip bà ngồi chờ cháu học bài khiến dân mạng không khỏi xúc động. (Nguồn: @zimmemakeup)

Một clip được chia sẻ ẩn danh trên mạng xã hội ghi lại cảnh bà nội U90 ngồi chăm cháu gái (cũng là người đăng clip) học bài. Suốt thời gian dài, bà vẫn ngồi kiên nhẫn quan sát cháu mình làm bài tập. Dòng chú thích bộc lộ sự xúc động của cô nữ sinh trước tình cảm bà dành cho mình: "Có thể trước màn hình máy tính, bà không nhìn thấy rõ nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi cháu yêu. Hãy ở cạnh bà nhiều nhất có thể, vì sau này dù có thành công đến mấy cũng không thể mua lại được những khoảnh khắc này".

Bài đăng nhanh chóng lan tỏa trên các nhóm cộng đồng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động với tình cảm ấm áp của người bà dành cho cháu gái: "Chỉ cần nhìn bà ngồi đó là thấy cả một bầu trời bình yên. Bà ân cần, nhẹ nhàng, không giục giã, chỉ kiên nhẫn chờ cháu của mình. Những phút giây gia đình thật trân quý"...

"Bà không nhìn được màn hình, nhưng lại khiến mọi người đều thấu rõ tình yêu dành cho cháu. Quá xúc động"; "Bà hiểu cháu mình đang nỗ lực mỗi ngày để có tương lai tốt đẹp hơn. Sự hiện diện lặng lẽ của bà là nguồn động lực mà không tiền bạc nào mua nổi"; "Người cháu thật may mắn khi có bà nội yêu thương như vậy. Chúc bà luôn mạnh khỏe để mãi là điểm tựa tinh thần cho cháu"...

Huyền Trang bình luận: "Bà ngồi đó lặng lẽ, lâu lâu mới hỏi han, động viên, quan tâm cháu. Sự đồng hành lặng lẽ của bà chính là động lực lớn nhất, giúp cháu vượt qua mọi áp lực để vững bước trên con đường học vấn. Bà ngồi đó, chẳng cần nói hay làm gì nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời bao dung, che chở cho cháu yêu".

Nhiều dân mạng không khỏi cảm thấy nhớ thương bà mình sau khi xem xong clip. (Ảnh chụp màn hình)

Clip trên khiến không ít dân mạng rưng rưng nhớ đến bà của mình và những kỷ niệm ấu thơ. "Xem xong clip mà mình nhớ bà ngoại quá. Hồi còn nhỏ, mình ngủ với chung với bà. Mỗi tối, bà bắt học thuộc bài đọc cho bà nghe xong mới được đi ngủ. Lúc đó, nhiều khi dỗi bà kinh khủng mà giờ nhớ lại thương", Quỳnh Anh chia sẻ.

Trang Quyên viết: "Tự dưng mình lại nhớ nội ghê. Ngày xưa đi học không có đồng hồ báo thức, mình nhờ nội gọi dậy lúc 5h để học bài. Nội đi chợ rồi về gọi mình dậy, còn ngồi kế bên quạt đuổi muỗi cho mình. Nhờ ơn nội, nay mình mới nên người, ra đời có công ăn việc làm tử tế".

Tú Uyên tâm sự: "Thật sự, tôi xem clip lại nhớ đến bà nội. Hồi bé mỗi lúc đi ngủ, bà toàn ôm ấp, vỗ về. Sau ra đời, bận rộn chuyện cơm áo gạo tiền, tôi không còn thường xuyên về quê thăm bà đươc nữa. Bà vẫn hỏi thăm, bảo rằng tôi là đứa cháu bà thương nhất vì gia cảnh khó khăn. Giờ bà không còn nữa, tôi có nhớ, có thương thì cũng không thể quay lại tuổi thơ".

Cư dân mạng cũng bảo nhau, nên trân quý những khoảng thời gian còn có bà ở bên mình. Thanh Tùng viết: "Mọi người đừng đợi đến khi thành công mới quay về quê thăm với bà. Hãy ở bên bà ngay khi còn có thể vì thời gian chẳng chờ đợi ai. Thành công có thể chờ, nhưng bà thì không. Rồi sau lớn có đầy đủ, bản thân lại nhớ quay quắt lúc bên bà".

Việt Anh bộc bạch: "Chúng ta mải lớn nhưng bà cũng đang dần già đi. Đừng để sự bận rộn làm ta quên mất người thân. Thời gian bên bà là hữu hạn, hãy trân quý từng phút giây được ở cạnh. Bà không cần gì nhiều, chỉ cần cái nắm tay, câu chuyện trò và dùng một bữa cơm cùng nhau cũng đủ hạnh phúc rồi".