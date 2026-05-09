Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Tôi chỉ chọn người hát live, hát nhép là tối kỵ trên sân khấu'

“Tôi chỉ chọn những người hát live được. Chương trình ‘Phòng khách 3 thế hệ’ 100% hát live, không có hát nhép. Đó là sự tối kỵ trên sân khấu”, nhạc sĩ Dương Cầm khẳng định khi giới thiệu chuỗi live concert mới do anh giữ vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn bởi nhịp sống hiện đại, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết anh muốn tạo ra không gian âm nhạc nơi ông bà, cha mẹ và con cái có thể cùng ngồi lại, lắng nghe và kết nối với nhau thông qua ký ức, cảm xúc và những câu chuyện đời sống.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

Từ ý tưởng đó, chuỗi chương trình “Phòng khách 3 thế hệ” ra đời, dự kiến kéo dài từ tháng 6/2026 đến tháng 2/2027 với 8 đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Theo Dương Cầm, điều quan trọng nhất của chương trình không nằm ở sự hoành tráng mà là cảm giác gần gũi, giống như không gian phòng khách trong mỗi gia đình - nơi mọi người trò chuyện, sẻ chia và tìm thấy sự gắn kết.

“Trong 'Phòng khách 3 thế hệ', âm nhạc trở thành cuộc đối thoại không khoảng cách giữa các thế hệ và đây cũng chính là điểm chạm để mỗi khán giả đều thấy mình ở trong câu chuyện. Tôi không chọn những concept hoành tráng mà đưa âm nhạc trở về với một hình ảnh gần gũi nhất trong căn nhà: phòng khách - biểu tượng của sự đoàn viên”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Đêm diễn mở màn sẽ diễn ra tối 14/6 tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia của 4 nghệ sĩ mang màu sắc khác nhau gồm nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân.

Theo Dương Cầm, việc lựa chọn nghệ sĩ cho chương trình là điều khiến anh đắn đo nhiều nhất. Anh muốn có sự hiện diện của những nghệ sĩ gạo cội để lưu giữ giá trị của một thời kỳ âm nhạc, nhưng đồng thời cũng yêu cầu rất cao về khả năng trình diễn trực tiếp.

“Khán giả bỏ thời gian và tiền đến với chương trình phải nhận được món quà xứng đáng. Tôi cam kết như vậy”, anh nói.

Không đặt các nghệ sĩ đứng cạnh nhau một cách đơn lẻ, Dương Cầm xây dựng toàn bộ đêm nhạc như một dòng chảy thống nhất, nơi những ca khúc quen thuộc được kể lại bằng góc nhìn mới thông qua các bản mash-up có chủ đích.

Đó cũng là “chữ ký” âm nhạc làm nên dấu ấn riêng của Dương Cầm trong nhiều năm qua. Các bản mash-up của anh không đơn thuần là kỹ thuật phối khí mà là những cuộc đối thoại giữa nhiều thế hệ âm nhạc, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng tồn tại trong một không gian cảm xúc.

“Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc để khi chúng gặp nhau, khán giả không thấy khác biệt mà cảm nhận sự quen thuộc theo một cách mới. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình mà còn phải bước vào thế giới của một ca khúc khác, một thế hệ khác. Chính ở đó, những khoảnh khắc chân thật nhất xuất hiện”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Theo ê-kíp thực hiện, Phòng khách 3 thế hệ không chỉ là chuỗi concert mà còn là dự án nghệ thuật hướng tới việc kết nối các thế hệ bằng âm nhạc, nơi những khác biệt về tuổi tác, gu thưởng thức hay trải nghiệm sống dần được xóa nhòa bằng cảm xúc chung.