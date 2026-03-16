Vì sao trend 'trò chuyện với bản thân 10 năm trước' lan tỏa mạnh đến vậy?

Nếu một ngày bất ngờ được gặp lại chính mình của 10 năm trước, bạn sẽ nói điều gì? Bạn sẽ khoe về thành tựu hay chỉ nhẹ nhàng kể rằng mình vẫn đang cố gắng sống tốt từng ngày? Câu hỏi giản đơn ấy đang trở thành nguồn cảm hứng cho một trào lưu lan rộng khắp mạng xã hội mang tên “trò chuyện với bản thân 10 năm trước”, tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt video theo xu hướng này xuất hiện dày đặc trên Facebook, TikTok và Threads, nhiều clip đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem. Không cần kỹ xảo cầu kỳ hay nội dung phức tạp, những đoạn video ngắn với vài câu hỏi, đáp giản dị lại khiến người xem vừa bật cười vì sự ngây ngô của quá khứ, vừa lặng người khi nhận ra thời gian đã âm thầm thay đổi con người đến thế nào.

Trend trò chuyện với bản thân 10 năm trước gây sốt TikTok.

Cách theo trend rất đơn giản nhưng đầy tính gợi mở. Người dùng tìm lại những dòng trạng thái cũ, câu hỏi từng đăng từ nhiều năm trước hoặc tự tái hiện hình ảnh “phiên bản năm 2016” của mình. Sau đó, họ dùng góc nhìn của hiện tại, năm 2026, để trả lời chính những băn khoăn ngày ấy.

Có người từng hỏi: “10 năm nữa mình có giàu không?”, người khác lại thắc mắc liệu mối tình năm 18 tuổi có đi đến cuối con đường. Có những câu hỏi rất đời thường như: “Không biết 10 năm sau mình đang làm gì nhỉ?”, hay lo lắng về sức khỏe của bố mẹ trong tương lai.

Sau đó là phiên bản hiện tại như câu trả lời cho 10 năm trước, đôi khi bằng nụ cười nhẹ nhõm, đôi khi bằng ánh mắt rưng rưng.

Trong nhiều video, khung hình quá khứ thường được tái hiện bằng ảnh cũ, clip cũ, hoặc đơn giản là người trẻ hôm nay “đóng vai” chính mình 10 năm trước. Khung hình còn lại là con người hiện tại, trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, mang theo những trải nghiệm mà thời gian đã bồi đắp.

Hai phiên bản ấy bắt đầu cuộc đối thoại tưởng tượng, hỏi về ước mơ, công việc, tình yêu, gia đình và cả những điều từng khiến tuổi trẻ trăn trở. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng đủ để kể lại cả một hành trình trưởng thành.

Điểm đặc biệt của trào lưu này nằm ở chỗ mỗi video giống như một cuốn nhật ký mini về cuộc đời. Người xem có thể chứng kiến hành trình kéo dài cả thập kỷ chỉ trong vài khoảnh khắc, từ những ước mơ non trẻ khi đang ngồi trên ghế nhà trường, những lựa chọn quan trọng, đến những bài học mà cuộc sống mang lại.

Không ít người chia sẻ rằng khi thực hiện video, họ bất ngờ nhận ra mình đã thay đổi nhiều hơn tưởng tượng. Có thể họ không đạt hết những mục tiêu từng vạch ra, nhưng từng bước đi đều để lại giá trị riêng.

Ở góc nhìn sâu hơn, trend này giống như chiếc gương phản chiếu nội tâm. Nó khiến mỗi người tự hỏi mình đang sống ra sao, đã đi được bao xa so với những giấc mơ từng ấp ủ?

Điều thú vị là phần lớn câu trả lời không giống với tưởng tượng của quá khứ. Nhiều người từng nghĩ 10 năm sau mình sẽ có công việc hoành tráng, sống ở thành phố lớn, thu nhập ổn định. Nhưng phiên bản năm 2026 chỉ mỉm cười: “Không giống lắm, nhưng vẫn ổn".

Chính sự chân thật ấy lại khiến người xem đồng cảm sâu sắc, bởi cuộc đời, suy cho cùng, hiếm khi đi theo kịch bản hoàn hảo.

Trong số những video nổi bật, clip bắt trend của Chu Trang Anh, KOL có hơn 600 nghìn người theo dõi, nhanh chóng thu hút sự chú ý với gần 10 triệu lượt xem. Trong video này, Trang Anh bộc bạch: "10 năm trước từng có một cô bé luôn tự ti vì gia đình không hạnh phúc, tự ti vì ngoại hình đến mức không dám kết bạn với ai. Luôn cúi mặt bước đi vì sợ ai đó nhìn thấy sẽ cười chê và cô ấy đã gặp lại mình của 10 năm sau".

Trang Anh chia sẻ rằng, cô chỉ mất khoảng 40 phút để hoàn thành video, từ việc tái hiện hình ảnh bản thân 10 năm trước cho đến khi dựng xong đoạn đối thoại. Tuy nhiên, điều khiến video chạm đến cảm xúc người xem lại không nằm ở kỹ thuật mà ở sự chân thành.

Trang Anh nhớ lại,10 năm trước cô từng tự hỏi nếu bản thân vẫn không thay đổi, vẫn tự ti như ngày trước thì sẽ ra sao, và khi làm xong video này, cô đã có câu trả lời. Chính câu hỏi ấy khiến quá trình thực hiện video trở thành một hành trình nhìn lại chính mình và khi làm xong, điều cô cảm nhận rõ nhất là sự trưởng thành. Đó là cảm giác đã sống đúng với tuổi trẻ, không hoài phí những lời dạy của bố mẹ, không đứng yên tại chỗ mà luôn tiến về phía trước.

Trang Anh mô tả hành trình 10 năm của mình bằng ba điều: Không bỏ cuộc, dám đứng lên sau vấp ngã và giữ suy nghĩ tích cực khi đối diện khó khăn.

"Bài học lớn nhất không nằm ở thành công mà ở tư duy sống. Mình thấy không ai khổ hơn ai, ai cũng phải đi qua những chặng đường riêng. Nhưng nếu vượt qua được, mình sẽ đến những bến bờ mà trước đây không thể tưởng tượng. Điều khiến mình xúc động nhất là nhận ra phiên bản hiện tại đã vượt xa những gì mình từng mơ ước khi còn trẻ", Trang Anh nói.

Một điểm chung dễ nhận thấy trong các video là câu trả lời của năm 2026 hiếm khi xoay quanh tiền bạc hay thành tích. Thay vào đó, người ta nói về những điều giản dị hơn, vẫn đang sống, vẫn cố gắng, vẫn học cách khiến cuộc đời tốt hơn một chút so với ngày hôm qua.

Có người tự hào vì đã chăm sóc được gia đình. Có người vui vì bản thân đã vượt qua giai đoạn khó khăn về tinh thần. Cũng có người nhận ra hạnh phúc không phải là đạt được tất cả, mà là không bỏ cuộc giữa chừng.

Có lẽ chính điều này khiến trend “nhìn lại bản thân 10 năm trước" tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều khiến người ta xúc động không phải là bảng thành tích sau 10 năm, mà là sự trưởng thành âm thầm, thứ mà phiên bản quá khứ chưa từng hình dung nổi.

Nhiều người nói vui rằng những video hôm nay chính là “bức thư gửi tương lai”. Khi chúng được lưu lại trên TikTok hay Facebook, biết đâu 10 năm nữa, vào năm 2036, một phiên bản khác của chúng ta sẽ mở lại và tiếp tục cuộc đối thoại.