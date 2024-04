Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, 'vàng tặc' lén khai thác vàng trái phép

(VTC News) -

Ngày 28/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Công an xã Phước Thành tổ chức truy quét những người khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi 5A, thôn 1, xã Phước Thành.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng kỳ nghỉ dài dịp lễ 30/4-1/5, nhiều kẻ lén lút đưa máy móc, phương tiện vào khu vực trên nhằm khai thác vàng trái phép.

Ngay trong dịp lễ 30/4-1/5, lực lượng chức năng Quảng Nam tổ chức truy quét, đẩy đuổi những kẻ khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi 5A. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, phá hủy 8 lán trại, làm mất tác dụng 2 máy nổ, 9 cối xay mà "vàng tặc" đang lắp ráp, xử lý 500m dây ống nước, 300m dây điện, 1.000m bạt và nhiều công cụ, phương tiện khác.

Khi thấy lực lượng chức năng, đám "vàng tặc" bỏ trốn khỏi khu vực bãi vàng 5A.

Từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác vàng trái pháp luật ở thủ phủ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Cụ thể, sáng 19/2, Công an xã Tam Lãnh kiểm tra khu vực Hố Gần (thuộc thôn Bồng Miêu), phát hiện Huỳnh Duy (trú thôn Bồng Miêu) đang đào đất nhằm khai thác vàng trái pháp luật. Xung quanh khu vực khai thác vàng còn có xe rùa, cuốc, xẻng.

Sáng 20/2, Công an xã Tam Lãnh kiểm tra, truy quét tại khu vực Thác Trắng thuộc thôn Bồng Miêu và phát hện Nguyễn Văn Hiếu (trú thôn Bồng Miêu) tại khu vực rẫy keo của bà N.T.K.Y. Làm việc với cơ quan công an, Hiếu thừa nhận là chủ bãi, đứng ra thuê một số lao động tại địa phương và sử dụng công cụ thô sơ để khai thác vàng trái pháp luật.