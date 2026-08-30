Vàng lên xuống liên tục, người mua vàng nên làm gì?

(VTC News) -

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), lúc này có thể xem xét mua, nhưng không nên vì thấy chênh lệch thấp mà mua mạnh hoặc mua toàn bộ.

Với người chưa có vàng hoặc tỷ trọng còn thấp, nhu cầu tích lũy dài hạn, có thể giải ngân từng phần, ưu tiên những nhịp điều chỉnh và luôn giữ một phần tiền mặt để chủ động trước biến động.

Quan trọng hơn, ông khuyến nghị không nên xây dựng danh mục chỉ xoay quanh vàng. Vàng nên đóng vai trò tương đối phòng thủ và bảo toàn giá trị, còn phần vốn tăng trưởng có thể cân nhắc thêm các kênh đầu tư khác.

“Chênh lệch thấp là một điều kiện thuận lợi để cân nhắc mua vàng, nhưng không phải tín hiệu để tất tay”, ông Huy nhấn mạnh.

Người mua vàng nên nắm giữ dài hạn. (Ảnh: Minh Đức)

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cũng đưa ra lời khuyên nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn phù hợp. Lịch sử cho thấy vàng luôn giữ vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là “lướt sóng” kiếm lời trong ngắn hạn thì vàng không phải công cụ đầu tư hiệu quả do nhiều rủi ro, khó nắm bắt.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh cũng đưa ra lời khuyên nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn phù hợp. Lịch sử cho thấy vàng luôn giữ vai trò là tài sản phòng ngừa lạm phát và bảo vệ giá trị trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu là “lướt sóng” kiếm lời trong ngắn hạn thì vàng không phải công cụ đầu tư hiệu quả do nhiều rủi ro, khó nắm bắt.

TS.Châu Đình Linh - Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng, trong bối cảnh vàng và bạc cùng tăng mạnh, điều quan trọng nhất với nhà đầu tư là xác định rõ mục tiêu nắm giữ tài sản.

Nếu mua vàng để phòng thủ và tích lũy dài hạn, nhà đầu tư có thể duy trì một tỷ trọng nhất định trong danh mục. Cụ thể, khoảng 10-20% dành cho vàng, tiền mặt và ngoại tệ có thể đóng vai trò như một lớp dự phòng tài chính, tùy thuộc vào mục tiêu và khả năng chịu rủi ro của mỗi người.

“Nếu giá xuống thì mua vào cũng không sao, còn khi tăng lên cũng không nhất thiết phải bán. Nếu cần tái cơ cấu danh mục thì mới bán. Quan trọng là phải có chiến lược và mục tiêu rõ ràng”, ông Linh nói.

Ngược lại, nếu xem vàng là kênh đầu tư ngắn hạn hoặc công cụ đầu cơ kiếm lời, rủi ro sẽ lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt, sau giai đoạn tăng giá mạnh, việc mua vào chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội có thể khiến nhà đầu tư phải chịu thiệt hại nếu thị trường điều chỉnh.

Chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cũng cần tránh để vàng chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng tài sản. Nếu tỷ trọng vàng vượt quá 50% danh mục, nhà đầu tư có thể cân nhắc bán bớt trong những nhịp tăng để tái cơ cấu sang các tài sản phù hợp hơn. Đối với bạc, mức độ thận trọng càng cần được đặt lên cao hơn.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM, cũng cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu tham gia thị trường là đầu cơ ngắn hạn hay nắm giữ dài hạn. Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược “lướt sóng” tiềm ẩn rủi ro rất lớn và không được khuyến khích.

Ở chiều ngược lại, với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng vẫn được đánh giá là lựa chọn tương đối an toàn.

Ồng Huân cũng nhấn mạnh, nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Trường hợp tham gia với kỳ vọng “lướt sóng” theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể giảm mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi. Việc này đã liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, cũng cho rằng, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giải ngân từng phần thay vì xuống tiền toàn bộ một lần. Đồng thời cần theo dõi sát các diễn biến từ Fed, tình hình Trung Đông và biến động của đồng USD vì đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

“Nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động trước khi đưa ra quyết định, tránh tâm lý mua theo đám đông, theo phong trào khi thấy giá vàng giảm mạnh”, ông Hiếu nhấn mạnh.