Giá vàng hôm nay 29/8: Thế giới lao dốc, trong nước ngược chiều tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên cuối tuần khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh.

Giá vàng thế giới quay đầu lao dốc vào cuối phiên giao dịch cuối tuần sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, khi ông nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ. Diễn biến này khiến lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng, đồng USD mạnh lên, qua đó gây áp lực bán trên thị trường kim loại quý.

Ông Warsh cho rằng nhiệm vụ của Fed là duy trì ổn định giá cả, đồng thời cảnh báo lạm phát dai dẳng vẫn là rủi ro lớn. Trong khi đó, số liệu việc làm chuẩn do Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh cho thấy số việc làm trong tháng 3/2026 trước đó được ước tính cao hơn thực tế khoảng 79.000 việc làm.

Sau những thông tin trên, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng từ 35,9% lên 57,5%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 11,8 điểm cơ bản, lên 4,348%, trong khi chỉ số USD tăng 0,5% trong ngày.

Giá vàng thế giới sáng 29/8 giảm mạnh, nhưng trong nước lại điều chỉnh tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Giá vàng chịu áp lực bán mạnh sau phản ứng ban đầu với phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Kim loại quý có thời điểm giảm xuống dưới 4.600 USD/ounce khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng tới gia tăng.

Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng của LPL Financial, nhận định phát biểu của ông Warsh củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong bối cảnh các ưu tiên kinh tế thay đổi.

Theo ông Roach, chính sách tiền tệ đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó Fed giảm phát tín hiệu trước, chú trọng hơn vào dữ liệu thực tế và sẵn sàng xem xét lại các nguyên tắc kinh tế khi trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi năng lực sản xuất.

Ông đánh giá bài phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed đã hỗ trợ đồng USD, trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ dường như sẵn sàng duy trì mặt bằng chính sách tiền tệ cao trong thời gian dài hơn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 29/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 146,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết trên Kitco ở mức 4.455 USD/ounce, giảm 153 USD/ounce so với đầu giờ sáng 28/8.

Dự báo giá vàng

Dù giá vàng vừa trải qua một phiên giảm mạnh, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được một số chuyên gia đánh giá tích cực.

Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho rằng vàng đang hướng trở lại vùng 5.000 USD/ounce, tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng. Xa hơn, ông nhận định mốc 10.000 USD/ounce, tương đương khoảng 317 triệu đồng/lượng, chỉ còn là vấn đề thời điểm.

Theo ông Doshi, đợt điều chỉnh hiện nay chưa làm suy yếu triển vọng dài hạn của vàng, đặc biệt trong bối cảnh những lo ngại về nợ công toàn cầu gia tăng.

Ông cho rằng giá vàng hoàn toàn có khả năng đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay và khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tầm nhìn dài hạn. Nhận định được đưa ra sau khi giá vàng tăng khoảng 15% trong tháng 8, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 1/1999.

Chia sẻ với Kitco, ông Doshi cho rằng động lực trú ẩn an toàn từng đưa giá vàng lên các mức kỷ lục hồi đầu năm vẫn chưa biến mất, mà chỉ tạm thời suy yếu do lãi suất cao và đồng USD mạnh gây sức ép lên kim loại quý.

Theo ông Doshi, các yếu tố kinh tế vĩ mô đang dần trở nên thuận lợi hơn đối với vàng. Fed chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng về việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi thị trường lao động Mỹ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy yếu.

Bên cạnh đó, việc Bộ Tài chính Mỹ tăng mua lại trái phiếu dài hạn làm gia tăng những lo ngại về tình hình tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Việc vàng giữ vững mốc 4.000 USD/ounce trong đợt điều chỉnh trước đó và nhanh chóng phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD/ounce cũng được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý chưa kết thúc.

State Street hiện dự báo giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm sau, trong đó vùng 5.000-5.250 USD/ounce được đánh giá là mục tiêu hợp lý.

Trong trường hợp Fed chuyển sang chính sách ôn hòa hơn hoặc xảy ra cú sốc kinh tế vĩ mô, ông Doshi cho rằng giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce ngay trong quý IV năm nay.