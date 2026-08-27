Giá vàng hôm nay 27/8: Quay đầu lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng giảm sau khi số liệu lạm phát được công bố cao hơn dự kiến khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và thúc đẩy hoạt động chốt lời trên thị trường kim loại quý, trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại Jackson Hole vào thứ Sáu tới.

Theo đó, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố hôm thứ Tư rằng, ước tính sơ bộ GDP quý II cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5%, không thay đổi so với số liệu ban đầu đã được điều chỉnh và vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,1% trong quý I.

Số liệu này phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Trước đó, mức tăng trưởng GDP quý II trong ước tính ban đầu là 1,6%.

Giá vàng hôm nay quay đầu lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Báo cáo cũng cho thấy lạm phát tăng mạnh trong quý II. Chỉ số giá sơ bộ tăng 6,4% trong quý II, cao hơn mức 6,2% trong ước tính ban đầu. Các nhà kinh tế dự kiến chỉ số này sẽ không thay đổi.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế vẫn tương đối trì trệ, số liệu lạm phát hằng tháng cho thấy áp lực giá cả đối với người tiêu dùng vẫn được kiểm soát.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 146.8 - 149,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.606 USD/ounce, giảm 73 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo giới phân tích, giá vàng hiện chịu áp lực chốt lời sau khi tăng lên mức đỉnh 3 tháng, quanh 4.700 USD/ounce, khiến thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu đối với kim loại quý vẫn rất đáng chú ý. Việc vàng tiếp tục được săn đón trong bối cảnh lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ ở mức cao là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh phòng ngừa rủi ro.

Kim loại quý được hỗ trợ bởi sự bất định liên quan đến chính sách tài khóa của Mỹ, nguy cơ lạm phát và khả năng biến động mạnh của các tài sản rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh định giá cao và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Giới đầu tư cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran có thể chưa gây gián đoạn nguồn cung ngay lập tức như một cuộc đối đầu quân sự. Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa được loại bỏ, đặc biệt tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới.

Nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt, chi phí năng lượng và vận tải có thể giảm, qua đó giúp kiềm chế áp lực tăng giá trong ngắn hạn và tạo dư địa cho các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách. Dù vậy, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng nào tại Hormuz vẫn có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng này.