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Xuất bản ngày 27/08/2026 08:04 AM
Xuất bản ngày 27/08/2026 08:04 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 27/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường hôm nay 27/8/2026.

Vàng 9999 có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, với hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%, chỉ khoảng 0,01% các kim loại khác. Vàng 9999 còn được gọi là vàng ròng, vàng bốn số 9 hay vàng 24K.

Đặc điểm của vàng 9999 là màu vàng đậm, ánh kim tự nhiên. Do có độ tinh khiết lớn nên vàng 9999 khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn và các sản phẩm trang sức có thiết kế đơn giản.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 27/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (27/8), giá vàng miếng SJC tại Doji được niêm yết ở mức 14,73 - 15,03 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 14,98 - 15,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 27/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.980.000

15.380.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

14.400.000

14.600.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 999

14.350.000

14.550.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

14.800.000

15.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 999

14.750.000

15.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

14.580.000

15.050.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 18K

10.619.000

-

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 14K

8.108.000

-

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 10K

5.482.000

-

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 27/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.720.000

15.020.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.680.000

14.980.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.980.000

15.380.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.970.000

15.3700.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.970.000

15.3700.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

14.770.000

15.270.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.730.000

15.030.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.730.000

15.070.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.730.000

15.070.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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