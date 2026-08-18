Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số trong văn hóa - Động lực phát triển mới

(VTC News) -

Chương trình diễn ra vào ngày 14/8, quy tụ hơn 300 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và cộng đồng sáng tạo, cùng trao đổi về những chuyển dịch của ngành quảng cáo và công nghiệp văn hóa trong bối cảnh công nghệ số.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đang làm thay đổi cách nội dung được sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận. Với ngành quảng cáo, công nghệ không chỉ mở ra những phương thức tiếp cận công chúng mới mà còn tạo thêm không gian để sáng tạo, kể chuyện và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Theo định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, quảng cáo là một trong 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030, đồng thời góp phần triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo định hướng đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đóng góp khoảng 7% GDP, đặt ra yêu cầu mới về năng lực sáng tạo, công nghệ và khả năng kết nối thị trường, trong đó có ngành quảng cáo.

Tại Vạn Xuân Innovation 2026, các diễn giả tập trung trao đổi về tác động của hành lang pháp lý đối với công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số, cùng những vấn đề liên quan đến AI, dữ liệu, sở hữu trí tuệ, tính minh bạch của nội dung và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) - nhấn mạnh công nghệ, AI và dữ liệu đang mở ra những không gian mới để khai thác, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Theo ông, chuyển đổi số cần đi cùng việc làm chủ công nghệ và dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa quảng cáo, công nghệ, truyền thông và văn hóa.

Từ góc độ quản lý Nhà nước, bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) - cho rằng chuyển đổi số đang tạo ra những không gian sáng tạo, phương thức kinh doanh và thị trường mới cho văn hóa.

Trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, quảng cáo giữ vị trí kết nối giữa sáng tạo, công nghệ, thương hiệu và thị trường; đồng thời cần nâng cao chất lượng sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng, các giá trị văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Programmatic DOOH được giới thiệu như một ví dụ về ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong quảng cáo ngoài trời, cho thấy sự chuyển dịch từ phương thức hiển thị truyền thống sang những mô hình linh hoạt hơn, có khả năng kết nối và đo lường hiệu quả.

Tâm điểm của chương trình là phiên Panel Discussion “Động lực phát triển Công nghiệp Văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số”, với các trao đổi về cơ hội, thách thức và hướng đi mới của công nghiệp văn hóa; vai trò của AI trong sáng tạo; năng lực thích ứng của doanh nghiệp, cũng như bài toán cân bằng giữa đổi mới công nghệ và gìn giữ, phát huy bản sắc Việt Nam.

Từ các phiên thảo luận, một thông điệp xuyên suốt được đặt ra: công nghệ có thể mở rộng không gian sáng tạo, nhưng văn hóa và bản sắc vẫn là yếu tố tạo nên giá trị riêng. Khi kết hợp với công nghệ và tư duy sáng tạo, những giá trị văn hóa có thể được kể bằng những ngôn ngữ mới, tiếp cận cộng đồng mới và tạo thêm giá trị cho xã hội và thị trường.

Vạn Xuân Innovation 2026 vì thế không chỉ là diễn đàn về chuyển đổi số, mà còn là không gian kết nối văn hóa - công nghệ - sáng tạo - quảng cáo, góp phần làm rõ hơn vai trò của quảng cáo trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác của Centralink và Công ty TNHH Truyền thông TNS Media Việt Nam, thành viên của Fifty5Blue.

Sự kiện tiếp nối tinh thần của Vạn Xuân Awards 2026 - “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”: khi văn hóa được tiếp thêm sức sống bằng sáng tạo và công nghệ, những giá trị Việt Nam có thêm cơ hội lan tỏa rộng hơn, tạo nên những động lực mới cho phát triển.