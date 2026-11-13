Vẫn tỉnh táo sau tai nạn, người đàn ông vào viện mới biết gan chảy máu

(VTC News) -

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tiếp nhận người đàn ông 63 tuổi, khoảng hai giờ sau tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô.

Khi nhập viện, người đàn ông tỉnh táo, chỉ đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Bụng mềm, không có phản ứng thành bụng, những biểu hiện dễ khiến người bệnh và người nhà nghĩ rằng tình trạng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả thăm khám cho thấy huyết áp bệnh nhân chỉ còn 80/50 mmHg, da và niêm mạc kém hồng.

Trước nguy cơ chảy máu trong sau chấn thương, các bác sĩ nhanh chóng hồi sức, xét nghiệm và theo dõi sát. Kết quả chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang phát hiện bệnh nhân bị chấn thương gan độ V, kèm hai ổ thoát thuốc cản quang, cho thấy tình trạng chảy máu đang diễn ra.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khoẻ bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8.

Khoa Cấp cứu phối hợp với chuyên khoa Ngoại Tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh hội chẩn, thống nhất phương án can thiệp mạch nhằm kiểm soát nguồn chảy máu. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi để kịp thời phát hiện nguy cơ chảy máu tái phát và các biến chứng.

Theo các bác sĩ, tổn thương nội tạng sau tai nạn giao thông không phải lúc nào cũng biểu hiện rầm rộ ngay từ đầu. Người bị nạn vẫn tỉnh táo, không có vết thương bên ngoài hoặc bụng chưa xuất hiện phản ứng bất thường vẫn có thể bị tổn thương nghiêm trọng bên trong.

Đặc biệt, sau những va đập vào vùng bụng, người dân không nên chủ quan nếu xuất hiện đau bụng, chóng mặt, vã mồ hôi, da xanh tái hoặc mệt lả. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất máu, cần được kiểm tra y tế sớm.

Với trường hợp có biểu hiện choáng, ngất, khó thở hoặc nghi ngờ chấn thương nặng, cần gọi cấp cứu 115, hạn chế di chuyển người bị nạn và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Trường hợp tại Bệnh viện 19-8 là lời cảnh báo rằng mức độ đau bên ngoài không phải lúc nào cũng phản ánh đúng mức độ tổn thương bên trong cơ thể. Việc thăm khám sớm sau tai nạn có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện và xử trí kịp thời các chấn thương nguy hiểm.