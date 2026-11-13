Từng khóc mỗi đêm vì nhớ nhà, cụ bà 86 tuổi coi viện dưỡng lão là nhà thứ hai

(VTC News) -

Nhân viên chăm sóc an ủi, động viên khi các cụ nhớ nhà, nhớ gia đình. (Video: Vân Anh)

Coi viện dưỡng lão là nhà

Những ngày đầu đến Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội), đêm nào cụ Đặng Thị Tân, 86 tuổi, cũng khóc. Bốn năm sau, cụ coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai, còn những nhân viên chăm sóc như con cháu trong gia đình.

Sự thay đổi ấy đến từ những lần được lắng nghe, động viên, được sẻ chia chuyện vui buồn mỗi ngày. Sự ân cần của đội ngũ điều dưỡng giúp cụ dần nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, không còn cảm thấy cô đơn.

“Với tôi, vật chất không quan trọng bằng tinh thần. Ở đây tôi rất vui và luôn coi các cháu nhân viên như người thân”, cụ Tân chia sẻ.

Còn với bà Nguyễn Thị Lan, 66 tuổi, có người để trò chuyện cũng là điều bà từng mong mỏi khi sống ở nước ngoài.

Nhân viên điều dưỡng xoa bóp, trò chuyện cùng cụ Đặng Thị Tân. (Ảnh: Vân Anh)

Có người để trò chuyện mỗi ngày

Bà Lan từng sống cùng gia đình con trai ở Đức và có thời gian sử dụng dịch vụ dưỡng lão tại đây. Bất đồng ngôn ngữ khiến bà khó trò chuyện với những người xung quanh. Bữa ăn cũng khó quen vì khác khẩu vị. Vì vậy bà quyết định trở về Việt Nam.

Thời gian đầu về nước, bà sống cùng gia đình các em. Thấy mọi người bận công việc, ít có thời gian nên bà chủ động vào viện dưỡng lão. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, bà từng lo lắng sẽ khó hòa nhập, nhưng cuộc sống tại đây lại khiến bà bất ngờ. Không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh cùng sự quan tâm ấm áp của nhân viên chăm sóc giúp bà nhanh chóng thích nghi và gắn bó lúc nào không hay.

“Lúc đầu tôi dự kiến chỉ về Việt Nam ở 2 năm cùng gia đình người em, nhưng sau khi ở đây, tôi đang suy nghĩ lại về quyết định của mình”, bà Lan chia sẻ.

Bà Lan được nhân viên y tế kiểm tra huyết áp hàng ngày. (Ảnh: Vân Anh)

Ở trung tâm, sau khi tập thể dục, ăn sáng và đo huyết áp, các cụ thường quây quần trong phòng sinh hoạt chung. Mọi người nghe những bài hát quen thuộc, trò chuyện với nhau rồi cũng có người cất tiếng hát. Quên đi bệnh tật tuổi già, các cụ đã tìm thấy niềm vui cho cuộc sống ở tuổi xế chiều.

Học cách chăm sóc từng người

Có kinh nghiệm 7 năm làm công việc chăm sóc người cao tuổi ở nước ngoài và 4 năm tại Việt Nam, điều dưỡng Đoàn Thị Hương cho biết: “Nếu không kiên nhẫn, không có tình yêu thương, sự thấu hiểu, rất khó để gắn bó lâu dài với nghề này”.

Tại trung tâm, mỗi cụ có một tính cách và tình trạng sức khỏe khác nhau. Có cụ vừa ăn rồi lại bảo chưa ăn; có cụ bị bệnh rối loạn tâm thần, nhiều khi mắng cả nhân viên chăm sóc; có cụ bị liệt nên nhân viên phải bế mỗi khi di chuyển. Công việc điều dưỡng như của chị không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà cần sự kiên nhẫn, sau đó là quan tâm để thấu hiểu các cụ.

Buổi giao lưu karaoke đặc biệt của các cụ tại viện dưỡng lão. (Video: Vân Anh)

Đội ngũ điều dưỡng tại trung tâm cũng cho biết, với người cao tuổi, sự đầy đủ về vật chất chỉ chiếm một phần nhỏ; chính sự đồng hành, lắng nghe mỗi ngày mới là liều thuốc giúp các cụ vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn.

Từ tâm lý e dè, nhiều cụ thường xuyên đòi về nhưng đến nay, nhiều người lại thích cuộc sống tại trung tâm hơn cả ở nhà.

Theo ông Đỗ Ngọc Thụ, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Xa La, khi tiếp nhận một người mới, trung tâm trao đổi với gia đình về tình trạng sức khỏe, tính cách và sở thích của người đó. Nhân viên chăm sóc dựa vào những thông tin này để điều chỉnh cách chăm sóc cho từng cụ.

Dù chăm sóc thế nào, thì công thức chung để có thể được các cụ hợp tác và dần coi như con cháu trong nhà vẫn là: kiên nhẫn, tận tâm, yêu thương các cụ như cha mẹ, ông bà mình.

Nhân viên điều dưỡng nắm rõ tính cách của từng cụ để có cách chăm sóc phù hợp. (Ảnh: Vân Anh)

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chỉ khoảng 15% các cụ đăng ký về nhà, còn đa số ở lại đón Tết cùng những người bạn già. Đặc biệt, có cụ vừa về nhà ăn Tết được một ngày đã nằng nặc đòi quay lại trung tâm.