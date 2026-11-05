Ngã xe đập bụng vào chậu cây, nam thanh niên 23 tuổi vỡ gan, sốc mất máu

(VTC News) -

Nam thanh niên 23 tuổi ở Phú Thọ đi xe máy tự ngã, đập mạnh vùng bụng vào chậu cây ven đường. Sau tai nạn, người bệnh vẫn tỉnh nhưng xuất hiện đau đầu, buồn nôn và đau bụng dữ dội.

Sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, người bệnh nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, người bệnh đau bụng nhiều, mạch nhanh, huyết áp tụt, những dấu hiệu cảnh báo mất máu nghiêm trọng. Các bác sĩ chỉ định chụp CT sọ não, ngực và bụng có tiêm thuốc cản quang để đánh giá tổn thương.

Kết quả chụp cho thấy người bệnh bị vỡ gan độ IV, tổn thương động mạch thận phải gây chảy máu và nhồi máu thận phía sau vị trí tổn thương. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do chấn thương bụng kín.

Bệnh nhân hồi phục sau 20 ngày can thiệp (Ảnh: BVCC)

Trước nguy cơ tử vong cao, các chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, Ngoại Thận - Tiết niệu và Điện quang can thiệp khẩn trương hội chẩn. Thay vì phẫu thuật mở ngay, ê-kíp thống nhất ưu tiên can thiệp mạch cấp cứu để kiểm soát nguồn chảy máu, hạn chế xâm lấn và bảo tồn tối đa các tạng bị tổn thương. Phương án phẫu thuật mở vẫn được chuẩn bị nếu can thiệp không hiệu quả.

Song song với đó, người bệnh được huy động truyền cấp cứu 1.400 ml khối hồng cầu. Trong quá trình can thiệp, ê-kíp sử dụng coil để bít nhánh động mạch gan phải, kiểm soát điểm chảy máu.

Với tổn thương động mạch thận phải, sau khi hút huyết khối, các bác sĩ phát hiện thành động mạch bị vỡ, rách và chảy máu. Trước tình huống phức tạp, ê-kíp linh hoạt chuyển sang sử dụng bít dù để cầm máu triệt để.

TS.BS Trần Quang Lục, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết đây là ca can thiệp đặc biệt phức tạp do người bệnh bị tổn thương đồng thời nhiều tạng. Việc xử trí đòi hỏi sự chính xác, linh hoạt và quyết đoán trong từng thao tác.

Theo bác sĩ Lục, việc bít coil nhánh động mạch gan phải giúp nhanh chóng kiểm soát điểm chảy máu. Trong khi đó, quyết định chuyển sang bít dù khi phát hiện thành động mạch thận bị vỡ đã giúp kiểm soát tình trạng xuất huyết, hạn chế phải phẫu thuật mở.

Sau can thiệp, người bệnh được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Người bệnh được truyền thêm 500 ml khối hồng cầu, đồng thời giám sát chặt chẽ các chỉ số sinh tồn và diễn biến lâm sàng.

Sau 6 giờ, kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy không còn điểm chảy máu hoạt động. Tuy nhiên, lượng máu tích tụ trong ổ bụng còn nhiều, gây chướng bụng và đau tức nghiêm trọng. Các bác sĩ chọc dẫn lưu, lấy ra khoảng 1 lít máu đọng.

Qua 2 ngày theo dõi, tình trạng chướng bụng cải thiện rõ rệt, người bệnh được rút ống dẫn lưu an toàn. Sau 20 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, sức khỏe người bệnh hồi phục ổn định. Các chỉ số sinh tồn trở về giới hạn bình thường, tim phổi tốt, bụng mềm, người bệnh có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo người dân không nên chủ quan sau khi bị ngã, tai nạn hoặc va đập, kể cả khi vẫn tỉnh táo và chưa có biểu hiện bất thường rõ rệt. Một số tổn thương nội tạng có thể diễn tiến âm thầm, chỉ bộc lộ sau đó. Người gặp tai nạn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá kịp thời, đặc biệt khi xuất hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả hoặc các dấu hiệu bất thường khác.