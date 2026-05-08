Valverde đánh nhau với Tchouameni, Real Madrid điều tra nội bộ

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Federico Valverde của Real Madrid chắc chắn vắng mặt trong trận El Clasico lượt về mùa giải 2025/26. Chuyên gia săn tin người Italy dẫn nguồn từ El Chiringuito và El Muldo về tình trạng của Valverde.

“Sau khi Valverde ngã và đập đầu, anh ấy bị ảnh hưởng khá nhiều. Các bác sĩ đã khuyên anh ấy nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần, không tập luyện và thi đấu sau cú va đập mạnh vào đầu. Các cầu thủ tìm thấy Federico Valverde nằm trên sàn, bị chấn thương nặng và gần như bất tỉnh. Anh ấy đã đập trán vào bàn", nguồn tin nói trên cho hay.

Valverde (trái) nhập viện sau khi ẩu đả với Tchouameni.

Trong buổi tập ngày thứ 6/5, vụ hỗn chiến nổ ra sau một loạt pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Tchouameni là người vào bóng trước còn Valverde cũng chẳng vừa khi liên tục trả đũa. Ngày 7/5, Tchouameni đã chủ động bắt tay xin lỗi nhưng Valverde không đáp lại. Sau đó, ngôi sao người Uruguay lại tiếp tục phạm lỗi thô bạo với đồng đội khi tập luyện.

Tranh cãi âm ỉ xảy ra cho đến phòng thay đồ và trở thành những cú đấm từ cả hai phía. Tờ Marca tiết lộ rằng màn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" xảy ra với mức độ rất nghiêm trọng. Valverde phải nhập viện khâu nhiều mũi. Sau sự việc, huấn luyện viên trưởng Alvaro Arbeloa được cho là đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm giải quyết căng thẳng.

Rạng sáng 8/5, Real Madrid ra thông báo chính thức về vụ việc: “Real Madrid xác nhận quyết định chính thức mở các cuộc điều tra nội bộ về Fede Valverde và Aurélien Tchouaméni. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả của cả hai vụ việc trong thời gian thích hợp, sau khi các thủ tục nội bộ được hoàn tất”.

Vụ ẩu đả giữa 2 ngôi sao này càng làm tình hình cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở nên rối ren hơn. Trước đó, Kylian Mbappe gây ra nhiều rắc rối và mâu thuẫn nội bộ khi anh tranh cãi với trợ lý của HLV trưởng Arbeloa. Anh thản nhiên đi nghỉ mát với bạn gái trong sự ngỡ ngàng của các đồng đội. Trước đó, mâu thuẫn đã nổ ra giữa Rudiger và Carrecas.

Real Madrid đã bị loại khỏi UEFA Champions League và nếu thua Barcelona tuần này, họ cũng hết cơ hội vô địch La Liga.