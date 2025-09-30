Trực tiếp bóng đá Kairat vs Real Madrid, giải UEFA Champions League 2025

Dự đoán Kairat đấu với Real Madrid (23h45 ngày 30/9)

Sử dụng thuật toán mô phỏng bằng dữ liệu, siêu máy tính của Opta dự đoán tỷ lệ thắng của Real Madrid là 82,1%. Khả năng Kairat giành 3 điểm chỉ là 7%. Các trang dữ liệu dự đoán bóng đá đánh giá Real Madrid chấp 2,75 bàn. Những con số này phản ánh sự chênh lệch lớn giữa 2 đội bóng.

Bất lợi của Real Madrid ở trận đấu này là trạng thái thể lực. Đội bóng Tây Ban Nha phải vượt qua quãng đường gần 7.000 km, thời gian di chuyển gần nửa ngày. Lực lượng của Real Madrid cũng không dày ở thời điểm hiện tại khi có nhiều ca chấn thương, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Real Madrid đấu với Kairat ở UEFA Champions League. (Ảnh: Reuters)

Đội khách mất Dani Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger và Ferland Mendy. Dù vậy, sức mạnh của Kairat có lẽ chưa đủ để khiến Real Madrid phải lo lắng về khả năng phòng ngự. Cổ đọng viên đội bóng Tây Ban Nha chờ đợi màn trình diễn của các ngôi sao tấn công.

Trong 8 trận đấu mùa này, Real Madrid chỉ 2 lần ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng và đều là các trận sân khách. Họ chưa thắng trận nào với cách biệt trên 3 bàn.

Kairat thua Sporting Lisbon với tỷ số 1-4 trong màn ra mắt UEFA Champions League. Đại diện Kazakhstan là một trong 3 đội thua đậm nhất lượt đầu tiên.

Tỷ lệ kiểm soát bóng 36%, cố lần sút chưa bằng 50% đối thủ là những thống kê cho thấy hạn chế về năng lực của đội bóng Kazakhstan khi bước ra sân chơi đẳng cấp cao nhất châu Âu.