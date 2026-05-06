U17 Trung Quốc thua Indonesia, dân mạng chỉ trích

Ngày 6/5, U17 Indonesia đã đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0 ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ ít tháng trước, đội bóng trẻ xứ vạn đảo từng vỡ trận và thua đậm Trung Quốc 0-7 ngay trên sân nhà trong khuôn khổ trận giao hữu. Theo truyền thông Trung Quốc, huấn luyện viên Bin Ukishima chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều sức ép sau trận đấu.

"Trận thua này là một đòn giáng mạnh vào giấc mơ trở lại U17 World Cup của đội tuyển sau 21 năm. Huấn luyện viên Bin Ukishima sẽ phải chịu trách nhiệm chính", trang 163 nhận định.

HLV Bin Ukishima nhận về nhiều chỉ trích sau bàn thua Indonesia.

Đội U17 Trung Quốc sở hữu nhiều tài năng trẻ nổi bật như Shuai Weihao, Wan Xiang, Kuang Zhaolei hay Xie Jin. Nhiều người hâm mộ đã theo dõi lứa cầu thủ này ngay từ khi họ còn nhỏ. Đội bóng do HLV Bin Ukishima dẫn dắt từng được ca ngợi là “thế hệ U17 mạnh nhất lịch sử” của bóng đá Trung Quốc, mang theo kỳ vọng lớn cho bóng đá nước này.

"Thất bại trước Indonesia đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Trung Quốc, và giờ ngay cả mục tiêu vượt qua vòng bảng cũng trở nên khó khăn", trang tin Trung Quốc dẫn bình luận.

Tại vòng loại, sức mạnh của đội tuyển trẻ đến từ đất nước tỉ dân được thể hiện rất rõ nét. Đội bóng này toàn thắng cả 5 trận, ghi tới 42 bàn và không để thủng lưới lần nào. Nổi bật nhất là chiến thắng 4-0 trước U17 Bahrain và màn "hủy diệt" U17 Timor-Leste với tỷ số 14-0. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu chính thức, mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại.

U17 Trung Quốc cho thấy sức mạnh ấn tượng ở vòng loại, nhưng để thua đối thủ được đánh giá kém hơn ngay trận mở màn VCK U17 châu Á.

"Đáng tiếc, U17 Trung Quốc lại gây thất vọng lớn khi bất ngờ để thua 0-1 ngay trong trận ra quân, dù được đánh giá cao hơn và được xem là nắm nhiều cơ hội giành chiến thắng", một người dùng trên mạng xã hội Sohu cảu Trung Quốc nhận xét.

Sau thất bại, U17 Trung Quốc lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Nhiều CĐV mỉa mai rằng đội bóng này “chỉ biết thắng ở các trận giao hữu”, trong khi có người chua chát thừa nhận họ đã “tỉnh mộng chỉ sau một đêm”. Thậm chí, không ít ý kiến còn than thở rằng may mắn trận đấu diễn ra lúc rạng sáng, nếu không, họ sẽ vừa mất ngủ vừa thêm bực tức vì màn trình diễn của đội nhà.

Theo Sohu, với việc phải gặp Nhật Bản ở lượt tiếp theo, cơ hội giành vé dự U17 World Cup của Trung Quốc trở nên vô cùng bấp bênh. Ở một trận đấu khác của bảng, Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Qatar. Kết quả này khiến Trung Quốc tạm đứng ở vị trí thứ ba bảng B. Nguy cơ bị loại sớm được cho là đã bắt đầu hiện rõ.