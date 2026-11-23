(VTC News) -

Ứng dụng liên lạc qua Internet (OTT) từ lâu đã trở thành hạ tầng giao tiếp mặc định trong đời sống hiện đại, giúp người dùng nhắn tin, gọi thoại hay truyền tải dữ liệu mà không phải bận tâm về cước viễn thông truyền thống. Tuy nhiên, đằng sau giao diện tải về và sử dụng miễn phí là chi phí vận hành máy chủ, băng thông và lưu trữ đám mây khổng lồ.

Để duy trì hoạt động và tạo ra lợi nhuận, hầu hết nhà phát triển đều đi theo lộ trình chung: mở rộng tối đa tệp người dùng bằng tiện ích cơ bản miễn phí, sau đó từng bước thương mại hóa thông qua gói thuê bao mở rộng, dịch vụ doanh nghiệp hoặc hệ sinh thái quảng cáo. Tại thị trường Việt Nam, bức tranh phân tầng giữa miễn phí và trả phí của 5 nền tảng OTT phổ biến nhất hiện nay cho thấy những chiến lược tiếp cận rất khác nhau.

Zalo siết quyền lợi miễn phí, gây tranh cãi về dữ liệu

Là nền tảng nhắn tin có lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam, Zalo duy trì miễn phí tính năng nhắn tin, gọi điện cơ bản nhưng đang áp dụng chính sách thương mại hóa chặt chẽ nhất đối với nhóm tài khoản phổ thông.

Zalo kiếm tiền bằng cách bóp quyền lợi miễn phí, buộc người dùng phải “móc hầu bao” nâng cấp tài khoản.

Điểm gây nhiều bức xúc nhất hiện nay nằm ở cơ chế sao lưu và chuyển đổi dữ liệu. Do Zalo chỉ cho phép một tài khoản đăng nhập trên điện thoại duy nhất tại cùng thời điểm, người dùng khi đổi sang máy mới bắt buộc phải sao lưu lịch sử trò chuyện nếu không muốn mất dữ liệu.

Ở tùy chọn miễn phí, hệ thống chỉ hỗ trợ chuyển tin nhắn văn bản; hình ảnh được sao lưu qua Google Drive nhưng đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc và thường xuyên phát sinh lỗi khôi phục, trong khi toàn bộ video, tệp đính kèm và tin nhắn thoại bị loại bỏ.

Để bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu đa phương tiện khi đổi thiết bị, người dùng buộc phải mua gói lưu trữ đám mây zCloud với mức giá niêm yết từ 190.000 đồng/năm (gói 10 GB), 490.000 đồng/năm (gói 100 GB) đến 1,49 triệu đồng/năm (gói 500 GB dùng chung tối đa 5 người).

Trước đó, nền tảng này cũng đã cắt giảm một nửa dung lượng lưu trữ miễn phí từ 1 GB xuống còn 500 MB, khống chế số lượng bạn bè tối đa trong danh bạ, thu hẹp quyền hiển thị trang cá nhân với người lạ và áp dụng mức cước viễn thông 5.000 đồng/tin nhắn để nhận mã kích hoạt tài khoản mới hoặc 1.000 đồng/tin nhắn khi lấy lại mật khẩu.

Bên cạnh áp lực chi phí, Zalo còn vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng khi liên tục cập nhật điều khoản sử dụng theo hướng buộc người dùng phải chấp thuận quy định về thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Cơ chế “đồng ý tất cả hoặc ngừng sử dụng, chấp nhận xóa tài khoản” từng khiến nhiều người dùng cảm thấy bị đặt vào thế yếu, bởi ứng dụng này đã gắn chặt với liên lạc công việc, học tập và giao dịch hành chính hàng ngày.

Ngoài tệp khách hàng cá nhân, Zalo cũng thu nguồn tiền lớn từ khối doanh nghiệp thông qua gói dịch vụ tài khoản Zalo Official Account (Zalo OA) và tin nhắn chăm sóc khách hàng ZNS.

Telegram thu phí người dùng chuyên sâu

Trái ngược với cách tiếp cận thu hẹp tính năng cơ bản để âm thầm ép người dùng phải trả tiền, Telegram lựa chọn mô hình “freemium” (miễn phí cốt lõi, thu phí mở rộng) khá minh bạch.

Tại Việt Nam, người dùng tài khoản miễn phí vẫn được đồng bộ toàn bộ lịch sử tin nhắn, hình ảnh và tệp tin dung lượng tối đa 2 GB không giới hạn thời gian trên đám mây, đồng thời đăng nhập song song trên nhiều điện thoại và máy tính mà không tốn phí.

Telegram rạch ròi trong việc đảm bảo quyền tối thiểu cho người dùng miễn phí, và cung cấp tùy chọn mở rộng đối với người dùng có nhu cầu lớn hơn.

Khi ra mắt gói thuê bao Telegram Premium (mức giá 4,99 USD/tháng, tương đương khoảng 93.000 đến 120.000 đồng/tháng tùy cổng thanh toán tại Việt Nam), nhà phát triển cam kết không cắt giảm bất kỳ quyền lợi nào vốn có của bản miễn phí.

Thay vào đó, gói trả phí nhắm tới nhóm người dùng có cường độ làm việc cao trên nền tảng này với loạt đặc quyền bổ sung như: nâng giới hạn tải lên tệp tin lên 4 GB, mở khóa tốc độ tải xuống tối đa, tự động chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản, theo dõi tối đa 1.000 kênh, tạo 20 thư mục trò chuyện và loại bỏ hoàn toàn tin nhắn tài trợ trong những kênh cộng đồng lớn.

Viber khai thác dịch vụ gọi trả phí và gói thuê bao tiện ích

Viber duy trì miễn phí toàn bộ tính năng nhắn tin, gọi thoại, gọi video giữa những tài khoản cùng sử dụng ứng dụng. Người dùng cũng có thể sao lưu, khôi phục lịch sử trò chuyện sang thiết bị mới thông qua Google Drive hoặc iCloud mà không thu phí lưu trữ.

Nguồn thu chính của nền tảng này tại Việt Nam đến từ một số dịch vụ trả phí. Đầu tiên là dịch vụ Viber Out, cho phép người dùng nạp tiền trả trước hoặc mua gói cước tháng để gọi trực tiếp từ ứng dụng tới số điện thoại di động và máy bàn trong nước lẫn quốc tế, kể cả khi người nhận không cài đặt Viber.

Tiếp đó là gói thuê bao hàng tháng Viber Plus cung cấp các tiện ích như loại bỏ quảng cáo, chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, ẩn trạng thái trực tuyến và kết nối trực tiếp với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Ngoài ra, Viber còn duy trì doanh thu ổn định từ kho nhãn dán (sticker) bản quyền và dịch vụ tin nhắn thương hiệu dành cho doanh nghiệp.

Messenger kiếm tiền từ hệ sinh thái quảng cáo

Là ứng dụng nhắn tin gắn liền với mạng xã hội Facebook, Messenger không thu phí thuê bao đối với người dùng cá nhân tại Việt Nam. Toàn bộ tin nhắn, hình ảnh và tệp tài liệu đều được tự động đồng bộ theo thời gian thực trên máy chủ đám mây của Meta, cho phép người dùng chuyển đổi điện thoại hoặc truy cập đồng thời trên nhiều thiết bị mà không gặp rào cản sao lưu.

Messenger kiếm tiền trong hệ sinh thái với các dịch vụ khác của Meta.

Thay vì thu tiền trực tiếp từ ví người dùng, Meta chuyển hóa lưu lượng truy cập khổng lồ trên Messenger thành doanh thu quảng cáo.

Thông qua dữ liệu hành vi thu thập trên toàn hệ sinh thái, nền tảng này bán gói quảng cáo Click-to-Messenger (hiển thị trên Facebook hoặc Instagram và dẫn thẳng khách hàng vào khung chat với cửa hàng), tin nhắn tài trợ trong hộp thư đến cũng như gói xác thực tích xanh Meta Verified dành cho nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến.

WhatsApp tìm nguồn thu từ khách hàng doanh nghiệp

WhatsApp từng là ví dụ điển hình cho mô hình thu phí người dùng trực tiếp khi áp dụng mức cước thuê bao khoảng 0,99 USD/năm (hoặc gói nhiều năm chiết khấu) trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, sau khi về tay Meta, ứng dụng này đã xóa bỏ phí sử dụng đối với khách hàng cá nhân.

Tại Việt Nam, người dùng WhatsApp được miễn phí nhắn tin, gọi điện, sao lưu toàn bộ dữ liệu đa phương tiện lên Google Drive hoặc iCloud, cũng như chuyển trực tiếp lịch sử trò chuyện giữa hai điện thoại qua kết nối Wi-Fi nội bộ mà không cần trả phí trung gian.

Hiện nay, cỗ máy tạo doanh thu chủ lực của nền tảng này là mảng dịch vụ doanh nghiệp thông qua quảng cáo Click-to-WhatsApp và nền tảng WhatsApp Business API. Từ ngày 1/10, Meta đã điều chỉnh chính sách toàn cầu theo hướng tính phí trực tiếp trên từng tin nhắn gửi đi đối với tổ chức, doanh nghiệp lớn sử dụng WhatsApp Business API (mức giá tham chiếu khoảng 0,0056 USD/tin nhắn), trong khi vẫn giữ miễn phí ứng dụng WhatsApp Business tiêu chuẩn cho tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Nhìn tổng thể, việc tìm kiếm nguồn thu để bù đắp chi phí hạ tầng là bài toán tất yếu của mọi ứng dụng OTT. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách mỗi nền tảng xác định ranh giới giữa giá trị cộng thêm và quyền lợi cốt lõi. Trong khi phần lớn ứng dụng quốc tế chọn thu phí từ doanh nghiệp, quảng cáo hoặc tính năng mở rộng chuyên sâu thì việc chạm vào nhu cầu thiết yếu như sao lưu dữ liệu cá nhân hay áp đặt điều khoản một chiều rất dễ tạo ra phản ứng ngược từ chính cộng đồng người dùng trung thành.