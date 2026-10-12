Có nên bỏ ban phụ huynh khi không còn thu quỹ, kết nối thì đã có Zalo?

(VTC News) -

Nhiều năm qua, cứ đầu năm học, tôi lại được cô giáo thêm vào nhóm Zalo phụ huynh của lớp con. Từ thông báo lịch học, các chủ trương của trường, tình hình lớp, nhắc mang sách vở đến phản ánh chuyện con bị bạn trêu, hầu hết vấn đề đều có thể trao đổi ngay trên nhóm. Có việc cần hỏi riêng, tôi nhắn trực tiếp cho cô giáo. Chuyện nào cần ý kiến nhiều người, tôi gửi lên nhóm chung. Cô giáo cần trưng cầu ý kiến phụ huynh cũng tạo bình chọn ngay trên Zalo.

Mỗi năm học, trong cuộc họp phụ huynh đầu tiên, ban đại diện cha mẹ học sinh lại được bầu ra để làm cầu nối giữa gia đình và nhà trường, nhưng thực tế bao nhiêu năm qua cho thấy họ hầu như chỉ phụ trách chuyện thu chi các khoản mà phụ huynh đóng góp. Sau khi đề xuất, trao đổi và thống nhất mức thu quỹ, họ đứng ra thu và sau đó phụ trách việc sử dụng số tiền này cho các việc như tặng quà cho các giáo viên, ban giám hiệu vào những ngày lễ, chi mua sắm một số thứ cần thiết cho các cháu, chi phần thưởng, liên hoan cho các cháu cuối năm...

Tuy nhiên từ ngày 15/11 tới, ban đại diện cha mẹ học sinh không được trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban, theo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thay thế quy định hiện hành. Nhiều bậc cha mẹ khác có con học cùng lớp con tôi đặt câu hỏi: Vậy thì sắp tới ban phụ huynh làm gì, liệu sự tồn tại của tổ chức này có còn cần thiết nữa không khi mà công việc chủ yếu đã bị cắt bỏ?

Có Zalo, phụ huynh không cần ai giúp kết nối với trường, ban phụ huynh sắp tới không được thu - chi quỹ nữa, sự tồn tại của tổ chức đại diện này không còn cần thiết. (Ảnh minh họa: AI)

Về lý thuyết, chức năng chính của ban đại diện cha mẹ học sinh là kết nối và đại diện, cụ thể là thu thập, đại diện và truyền đạt các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cha mẹ học sinh đến giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và ban giám hiệu nhà trường; phối hợp với nhà trường vận động cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về giáo dục và nội quy của trường.

Nhưng tôi không nhớ lần gần nhất mình cần nhờ ban phụ huynh kết nối để giải quyết vấn đề học tập của con là khi nào. Nếu muốn biết con học hành ra sao, tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm. Nếu có thắc mắc về bài tập, lịch kiểm tra hay cách tổ chức hoạt động trên lớp, tôi cũng liên hệ trực tiếp với cô giáo.

Nhóm Zalo lớp học càng khiến việc duy trì ban đại diện trở nên khó hiểu. Thông báo được gửi đến tất cả phụ huynh cùng lúc. Ý kiến chung có thể được thảo luận công khai. Khi một vấn đề cần nhiều gia đình cùng lên tiếng, mọi người hoàn toàn có thể bàn bạc thống nhất nội dung và gửi kiến nghị đến nhà trường. Mỗi người chúng tôi không cần một hay vài phụ huynh khác đứng giữa để chuyển lời.

Giáo viên là người trực tiếp dạy học, nắm tình hình của học sinh và trao đổi với gia đình, quy trình ấy đâu cần thêm một tầng trung gian. Nếu cần gặp trực tiếp, phụ huynh có thể cùng tham gia cuộc họp. Nếu cần phản ánh một sự việc cụ thể, người liên quan có thể làm việc với giáo viên hoặc nhà trường. Không có lý do gì mọi việc phải đi qua trưởng ban hay phó ban phụ huynh.

Vai trò kết nối và đại diện của ban phụ huynh đã thể hiện rất tốt trong mấy thập kỷ trước khi phương tiện liên lạc còn hạn chế, nhưng hiện nay công nghệ đã giải quyết phần lớn nhu cầu ấy. Duy trì một tổ chức để làm những việc mà bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể thực hiện trực tiếp là điều không cần thiết. Những phụ huynh nhiệt tình, muốn dành nhiều thời gian và nguồn lực hỗ trợ lớp học vẫn có thể cống hiến, nhưng không nhất thiết cần một ban đại diện cố định.

Tôi cũng không cho rằng bỏ ban đại diện có nghĩa là phụ huynh ít quan tâm đến việc học của con. Trách nhiệm ấy vốn thuộc về mỗi gia đình, không phụ thuộc vào việc có tham gia một tổ chức hay không. Khi con gặp khó khăn, cha mẹ vẫn phải liên hệ với giáo viên. Khi nhà trường có vấn đề cần lấy ý kiến, phụ huynh vẫn có thể tham gia đóng góp trực tiếp. Nhà trường muốn phổ biến hay lấy ý kiến về điều gì thì giáo viên có thể gửi thông tin qua nhóm chung.

Giáo viên tập trung vào chuyên môn, phụ huynh chủ động trao đổi về con mình, nhà trường chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền. Khi mỗi bên làm đúng việc của mình, rõ ràng một hội nhóm trung gian không còn công dụng thiết thực.

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