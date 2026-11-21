(VTC News) -

Trong phát triển kinh tế số, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữ vai trò điều phối, theo dõi và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ tại các ngành, lĩnh vực và địa phương. Bộ đồng thời chủ trì các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số và phát triển mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ, dữ liệu số.

Phát triển nền tảng số cho doanh nghiệp

Tại phiên chất vấn Quốc hội ngày 12/11, Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân khẳng định phát triển kinh tế số là một trong những ưu tiên chiến lược và lĩnh vực trọng tâm trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Theo ông, trong quá trình xây dựng Luật Chuyển đổi số, Bộ đã đưa các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế số vào dự thảo, trong đó có chương trình phát triển kinh tế số.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân. (Ảnh: MST)

Chia sẻ về cơ hội phát triển nền tảng số trong nước, Bộ trưởng cho biết qua các chuyến công tác nước ngoài, ông đã trao đổi với nhiều doanh nghiệp công nghệ, thương mại điện tử như Amazon, Shopee và các đối tác tại Singapore. Các doanh nghiệp này đều mong muốn tham gia thúc đẩy kinh tế số Việt Nam thông qua những nền tảng trực tuyến đang vận hành.

Mặc dù Việt Nam có năng lực phát triển những nền tảng tương tự nhưng để xây dựng một nền tảng có lượng người dùng lớn đòi hỏi nguồn lực đầu tư đáng kể. Từ thực tế này, Bộ trưởng nêu ba nhóm giải pháp gồm phát triển nền tảng thương mại số trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Theo Bộ trưởng, nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa có đội ngũ phát triển phần mềm và hạn chế về tài chính để đầu tư công nghệ. Vì vậy, Nhà nước cần có cơ chế đồng hành, giúp doanh nghiệp tiếp cận giải pháp phù hợp. Một trong những công cụ được ông đề cập là Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), thông qua hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ đổi mới sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ tại Ngày hội Công dân số và Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. (Ảnh: Ngọc Duy)

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ đã thí điểm hỗ trợ phát triển kinh tế số tại bốn địa phương, tập trung vào hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Song song đó, Bộ xây dựng các chương trình đào tạo nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ.

Bộ trưởng nhấn mạnh doanh nghiệp phải là trung tâm của quá trình đổi mới, trong đó công nghệ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng. Trong các chuyến công tác địa phương, ông thường đề nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ khoảng 5-6 doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe khó khăn, nhu cầu và tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp.

TP.HCM hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng AI

Cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, TP.HCM đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 có 150.000 - 200.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận chính sách hỗ trợ, trong đó ít nhất 100.000 lượt ứng dụng giải pháp số và AI.

Thành phố cũng hướng đến xây dựng 200 mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu và mạng lưới khoảng 500 tổ chức, chuyên gia tư vấn đồng hành.

Để tháo gỡ khó khăn về vốn, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ 50% chi phí mua hoặc thuê giải pháp chuyển đổi số. Mức hỗ trợ tối đa là 40 triệu đồng/năm với doanh nghiệp siêu nhỏ, 90 triệu đồng với doanh nghiệp nhỏ và 170 triệu đồng với doanh nghiệp vừa. Các nội dung hỗ trợ gồm phần mềm quản lý, công cụ tự động hóa, tư vấn quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất và đào tạo về AI.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM.

Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, thông qua các hội thảo, diễn đàn, một số doanh nghiệp đã đăng ký tư vấn và tìm hiểu mô hình chuyển đổi số phù hợp.

Sau khi đánh giá nhu cầu, Trung tâm lựa chọn khoảng 20 doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng định hướng, lộ trình và trải nghiệm giải pháp trong sáu tháng, qua đó đánh giá hiệu quả thực tế trước khi xem xét nhân rộng. Điều này đáp ứng những định hướng, chỉ đạo của Bộ KH&CN trong tăng cường công tác chuyển đổi số tại các địa phương.

Từ quá trình triển khai, bà Trinh nhận thấy cần phát triển các nền tảng số dùng chung để doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ tiếp cận. Những nền tảng này hỗ trợ kết nối thị trường, cung - cầu thông qua nền tảng số hoặc sàn giao dịch công nghệ, đồng thời đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đào tạo doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng AI thương mại an toàn, đặc biệt trong bảo vệ dữ liệu khách hàng. Đây là yêu cầu quan trọng khi AI ngày càng được ứng dụng vào hoạt động quản trị và kinh doanh.

Từ định hướng chính sách của Bộ KH&CN đến các chương trình hỗ trợ cụ thể tại địa phương, phát triển kinh tế số đang được thúc đẩy theo hướng lấy nhu cầu và hiệu quả của doanh nghiệp làm thước đo.

Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, mở rộng khả năng tiếp cận nền tảng số, công nghệ và nguồn nhân lực sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, nhất là khu vực nhỏ và vừa, chủ động đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng suất và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế số.