(VTC News) -

Cuộc gọi video kết nối điểm cầu thôn Khau Luông (xã Kiến Thiết, Tuyên Quang) và hội nghị tại Hà Nội. (Video: Mạnh Hùng)

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức, hình ảnh cuộc gọi video từ các điểm cầu Tuyên Quang, Nghệ An, Lâm Đồng thu hút sự chú ý của các đại biểu.

Xuất hiện trên màn hình, anh Lìu Anh Dũng, Trưởng thôn Khau Luông, nói: “Kính chào đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cùng các đồng chí có mặt trên các điểm cầu trên cả nước”.

Người dân trong thôn cũng có mặt tại điểm cầu, vui vẻ vẫy tay gửi lời chào các đại biểu.

Cuộc gọi video với ứng dụng Viettel Tammi từ thôn Khau Luông. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khau Luông có 31 hộ dân, 124 nhân khẩu, diện tích hơn 1.000 ha. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, các hộ dân sống rải rác trên những quả đồi khiến việc liên lạc trước đây vô cùng khó khăn.

“Trước đây thôn Khau Luông chưa có sóng. 100% là đường đất, có các hộ dân ở trên những quả đồi trập trùng. Khi chưa có sóng, tôi đi thông báo các công việc, chế độ chính sách hay thông tin liên quan khác thì vô cùng khó khăn. Có những thông tin hôm nay tôi nhận được nhưng phải ngày hôm sau, hôm sau nữa mới đến được với bà con”, anh Dũng kể.

Từ khi Viettel lắp đặt trạm phát sóng, anh Dũng cho biết việc trao đổi thông tin giữa trưởng thôn và người dân được rút ngắn đáng kể. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cập nhật nhanh hơn; ý kiến, phản ánh của người dân cũng có thể gửi đi ngay lập tức.

Không chỉ phục vụ liên lạc, Internet còn mở thêm cơ hội tiếp cận thông tin, giải trí và các tiện ích số. Theo anh Dũng, người dân trong thôn đã bắt đầu sử dụng VNeID sau khi có kết nối mạng.

Đảm bảo hệ thống ổn định

Sau hơn 7 tháng triển khai chương trình, 1.337 trạm phát sóng đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có trên 50 người. Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc đạt 99,7%.

Trạm phát sóng mới tại bản Lân Đặt, xã Hữu Liên, Lạng Sơn. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của Viettel, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị quân đội, chính quyền và người dân địa phương trong quá trình triển khai.

“Đời sống của nhân dân là mục tiêu của Đảng, Nhà nước chúng ta. Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng”, Đại tướng nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Đại tướng yêu cầu Viettel bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, chủ động phương án dự phòng vật tư, thiết bị và nguồn điện tại chỗ để duy trì thông tin liên lạc trong mọi tình huống. Các quân khu, Bộ đội Biên phòng và đơn vị đóng quân trên địa bàn cần phối hợp quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho biết sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng là yếu tố quan trọng giúp chương trình hoàn thành mục tiêu.

“Chiến dịch xóa lõm sóng không dừng lại ở 1.337 trạm. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm khi nhiều cụm dân cư ở địa bàn phức tạp hơn, quy mô nhỏ hơn, chỉ có từ 30-50 người dân, thậm chí từ 10-30 người, tương đương 2-5 hộ gia đình, vẫn đang mong chờ được kết nối”, Trung tướng Tào Đức Thắng nói.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp để mở rộng vùng phủ đến những khu vực ít dân cư, địa hình khó tiếp cận hơn. Mục tiêu là đưa hạ tầng viễn thông đến gần hơn với người dân, kể cả tại những bản làng biệt lập nhất.

Phần việc khó nhất sau 3 thập kỷ mạng di động có tại Việt Nam

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định hạ tầng số là nền tảng của chuyển đổi số quốc gia, lấy người dân làm trung tâm. Tháng 3/2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới ngay trong năm.

Đây được xem là một trong những phần việc khó khăn nhất còn lại sau hơn ba thập kỷ phát triển mạng di động tại Việt Nam. Các điểm lõm sóng nằm rải rác ở khu vực miền núi, biên giới, địa hình chia cắt, nhiều nơi phương tiện cơ giới không thể tiếp cận.

Để triển khai, Viettel sử dụng nhiều giải pháp kết nối theo điều kiện địa hình, gồm 3.800 km cáp quang, 10.000 cột truyền dẫn, 170 tuyến viba và kết nối vệ tinh tầm thấp tại những điểm biệt lập.

Những trạm chưa có điện lưới được cấp nguồn bằng hệ thống năng lượng mặt trời hoặc đường dây điện kéo mới. Quá trình thi công có sự tham gia của các quân khu, Bộ đội Biên phòng, lực lượng quân sự địa phương, chính quyền và người dân. Nhiều lực lượng trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị tới những khu vực hiểm trở.

Việc mở rộng vùng phủ sóng không chỉ giúp người dân liên lạc thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ cảnh báo thiên tai, học tập trực tuyến và tiếp cận dịch vụ công. Tại khu vực biên giới, 48 trạm mới góp phần hỗ trợ lực lượng biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý đường biên.