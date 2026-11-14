U23 Việt Nam vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh nói lời hạnh phúc

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam hoà 1-1 U23 Qatar.

Tối 14/11, U23 Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành chức vô địch, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu được niềm vui. Ông xem đây là thành quả đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện, đồng thời dành tặng danh hiệu cho người hâm mộ.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc với chức vô địch dành cho người hâm mộ Phố Núi và người hâm mộ cả nước. Với tôi, đây là động lực để tiếp tục xây dựng đội bóng hoàn thiện hơn trong tương lai.

Đây là danh hiệu rất ý nghĩa với cá nhân tôi. Sau khi kết thúc 11 năm thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai, tôi bước vào công tác huấn luyện và từng giành nhiều danh hiệu ở các cấp độ U13, U15, U21. Tuy nhiên, thành công cùng U23 Việt Nam hôm nay mang đến cảm xúc còn lớn hơn”, nhà cầm quân sinh năm 1974 nói.

HLV Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: VFF)

Dù hài lòng với kết quả chung cuộc, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho rằng các cầu thủ vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng thi đấu trước những đối thủ gây sức ép lớn.

“Chúng tôi cần cải thiện với những đội bóng áp lực cao. Khi trở về câu lạc bộ, các cầu thủ phải cố gắng nỗ lực để tiến bộ hơn. Năm 2027, các cầu thủ cần được thi đấu nhiều hơn để củng cố tinh thần, chuyên môn cho cả đội”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, việc thường xuyên được ra sân trong màu áo CLB đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Đây cũng là điều kiện cần thiết để U23 Việt Nam nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn bị cho những nhiệm vụ trong năm 2027.

Bên cạnh những đánh giá về chuyên môn, HLV Đinh Hồng Vinh cũng được hỏi về tình trạng thể lực của các cầu thủ sau lịch thi đấu tại giải. Ông khẳng định không quá lo ngại về vấn đề này bởi cả nhóm cầu thủ đá chính lẫn dự bị đều đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện.

Trong khi đó, tiền đạo Minh Tâm, người ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam trước U23 Qatar, cho rằng chức vô địch là thành quả từ sự tuân thủ kỷ luật chiến thuật và nỗ lực của toàn đội.

“Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn cho CLB Hoàng Anh Gia Lai và cao hơn là đội tuyển Việt Nam. Toàn đội vẫn tuân thủ kỷ luật ban huấn luyện đề ra, cố gắng có bàn thắng và tôi may mắn ghi bàn giúp đội giành chức vô địch”, Minh Tâm chia sẻ.