U19 Việt Nam thua sát nút U19 Hàn Quốc ở Panda Cup 2026

(VTC News) -

Chiều 14/11, U19 Việt Nam thua U19 Hàn Quốc 1-2 tại giải giao hữu Panda Cup 2026. Đội bóng bị dẫn trước cuối hiệp một, gỡ hòa ngay đầu hiệp hai nhưng nhận bàn quyết định ở phút 82. Dù chỉ kiểm soát bóng 38%, U19 Việt Nam tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn đối thủ và có những thời điểm khiến U19 Hàn Quốc phải lùi sâu phòng ngự.

U19 Hàn Quốc nhập cuộc tốt hơn và cầm bóng tới 72% trong 10 phút đầu. Đội bóng xứ kim chi chủ động giữ đội hình thấp, ưu tiên sự chắc chắn trước khi tìm cơ hội phản công. Sau khoảng 20 phút, U19 Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình và cải thiện khả năng tranh chấp ở giữa sân.

Từ phút 30, U19 Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Duy Khang và Moric giúp đội nhà gây sức ép khiến hàng thủ Hàn Quốc gặp khó khăn. HLV Kim Jung-soo phải điều chỉnh nhân sự ở phút 37 sau quãng thời gian đội bóng của ông để đối phương chiếm thế chủ động.

U19 Việt Nam thua 1-2 U19 Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, U19 Hàn Quốc lại tìm được cơ hội mở tỷ số. Một pha dứt điểm chính xác trong vòng cấm khiến thủ môn Anh Chiến không thể cản phá. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 cho đội bóng Đông Á.

U19 Việt Nam bước vào hiệp hai với tốc độ cao hơn và sớm được tưởng thưởng. Phút 49, sau một pha phối hợp ở trung lộ, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dứt điểm chính xác để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng giúp U19 Việt Nam chơi tự tin hơn và tiếp tục gây áp lực lên khung thành đối thủ.

Phút 57, U19 Việt Nam có thêm một tình huống đột phá và dứt điểm khiến thủ môn Hàn Quốc phải vất vả cứu thua. Đến phút 62, U19 Hàn Quốc tiếp tục đưa bóng trúng đích nhưng vẫn không thể vượt qua thủ môn đối phương. Thế trận sau đó trở nên cân bằng hơn khi hai đội đều có những thời điểm chủ động đẩy cao đội hình.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 82. U19 Hàn Quốc tận dụng ưu thế thể lực trong giai đoạn cuối trận để gia tăng sức ép. Hàng thủ U19 Việt Nam không thể đứng vững và để đối phương dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Trong thời gian còn lại, U19 Việt Nam không tạo thêm cơ hội rõ ràng và chấp nhận thất bại sát nút.