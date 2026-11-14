Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar ngày 14/11, kết quả mới nhất

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● Giao hữu U23 Việt Nam 1 - 1 U23 Qatar Minh Tâm 48’ ĐANG CẬP NHẬT Al-Rawi 20’

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 19h ngày 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar mới nhất.

U23 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Cao Văn Bình TM ĐT 3 Lê Nguyên Hoàng 5 Nguyễn Lương Tuấn Khải 6 Cao Hoàng Minh 7 Ngô Đăng Khoa 8 Nguyễn Đức Phú 11 Lê Văn Thuận 12 Nguyễn Bảo Long 18 Nguyễn Minh Tâm 20 Đinh Quang Kiệt 22 Lê Đình Long Vũ DỰ BỊ 4 Nguyễn Mạnh Hưng 10 Williams Minh Hoàng 13 Phạm Đình Hải TM 14 Lê Văn Quang Duyệt 15 Tạ Xuân Trường 16 Nguyễn Anh Tiệp 17 Thái Bá Đạt 19 Trần Gia Bảo 21 Vũ Quốc Anh 24 Nguyễn Cảnh Tài 25 Nguyễn Quốc Toàn 26 Bùi Thanh Đức U23 Qatar ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Abubaker M H Y Osman TM 3 Abdalla Mugib H T Gamer 6 Ziad Fadi Elaouni 8 Moathi M Mohammad Taha 9 Mohamed Khaled A Gouda ĐT 10 Bassam Adel Eid 11 Mohammad Ali Chakeri 12 Mrwan Sherif S M Hassan 14 Ghanem A G Alminhali 16 Mohamed Hani H Faragalla 17 Qays Husham A Al-Rawi DỰ BỊ 4 Yousef Mohammad A Alnizami 5 Ali Mohammad Shahabi 13 Jad Bassem Elsayed Saleh 15 Zaid Burhan A Shtiewi 18 Ibrahimakalil Conde 19 Yamaan Jarrar 20 Nawaf Alawi O Alyahri 21 Mohamed Faouzi Lengliz TM 23 Adam Friakh 24 Alwaleed Mohamad Alhausawi 25 Josepholuwaatobi Robert 26 Faisal M D Almukahal

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Qatar trong trận tranh ngôi vô địch. (Ảnh: VFF)

Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.