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Xuất bản ngày 14/11/2026 06:54 PM
Xuất bản ngày 14/11/2026 06:54 PM

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar ngày 14/11, kết quả mới nhất

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận U23 Việt Nam đấu U23 Qatar thuộc U23 Gia Lai VTV Cup hôm nay.

Giao hữu
U23 Việt Nam
1-1
U23 Qatar
Minh Tâm 48’
ĐANG CẬP NHẬT
Al-Rawi 20’

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 19h ngày 14/11 trên sân vận động Pleiku (Gia Lai). Trận đấu thuộc Giải giao hữu bóng đá quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, được phát sóng trên hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar mới nhất.

Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar ngày 14/11, kết quả mới nhất - 2
U23 Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Cao Văn Bình
TM
ĐT
3
Lê Nguyên Hoàng
5
Nguyễn Lương Tuấn Khải
6
Cao Hoàng Minh
7
Ngô Đăng Khoa
8
Nguyễn Đức Phú
11
Lê Văn Thuận
12
Nguyễn Bảo Long
18
Nguyễn Minh Tâm
20
Đinh Quang Kiệt
22
Lê Đình Long Vũ
DỰ BỊ
4
Nguyễn Mạnh Hưng
10
Williams Minh Hoàng
13
Phạm Đình Hải
TM
14
Lê Văn Quang Duyệt
15
Tạ Xuân Trường
16
Nguyễn Anh Tiệp
17
Thái Bá Đạt
19
Trần Gia Bảo
21
Vũ Quốc Anh
24
Nguyễn Cảnh Tài
25
Nguyễn Quốc Toàn
26
Bùi Thanh Đức
Cập nhật tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Qatar ngày 14/11, kết quả mới nhất - 3
U23 Qatar
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Abubaker M H Y Osman
TM
3
Abdalla Mugib H T Gamer
6
Ziad Fadi Elaouni
8
Moathi M Mohammad Taha
9
Mohamed Khaled A Gouda
ĐT
10
Bassam Adel Eid
11
Mohammad Ali Chakeri
12
Mrwan Sherif S M Hassan
14
Ghanem A G Alminhali
16
Mohamed Hani H Faragalla
17
Qays Husham A Al-Rawi
DỰ BỊ
4
Yousef Mohammad A Alnizami
5
Ali Mohammad Shahabi
13
Jad Bassem Elsayed Saleh
15
Zaid Burhan A Shtiewi
18
Ibrahimakalil Conde
19
Yamaan Jarrar
20
Nawaf Alawi O Alyahri
21
Mohamed Faouzi Lengliz
TM
23
Adam Friakh
24
Alwaleed Mohamad Alhausawi
25
Josepholuwaatobi Robert
26
Faisal M D Almukahal

Thông tin trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Sau hai lượt trận tại giải U23 Quốc tế 2026, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, nhiều hơn U23 Qatar 2 điểm. Với lợi thế này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần giành ít nhất một điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp để đăng quang. Ngược lại, U23 Qatar buộc phải thắng nếu muốn vượt qua đội chủ nhà và giành chức vô địch.

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Qatar trong trận tranh ngôi vô địch. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Qatar trong trận tranh ngôi vô địch. (Ảnh: VFF)

Ở hai trận đấu trước đó, U23 Qatar lần lượt hòa U23 Singapore 0-0 và đánh bại U23 Thái Lan 2-1. Đại diện Tây Á khởi đầu không thực sự thuận lợi khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với điều kiện thi đấu tại Gia Lai. Tuy nhiên, đội bóng này nhanh chóng cải thiện phong độ ở lượt trận tiếp theo, thể hiện sự vượt trội trước U23 Thái Lan để giành trọn 3 điểm.

Dù đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, U23 Việt Nam vẫn phải thận trọng trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt. Chiến thắng trước U23 Thái Lan cho thấy U23 Qatar đã dần bắt nhịp với giải đấu và có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh.

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