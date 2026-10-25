Tỷ phú Elon Musk tiết lộ ‘thủ phạm’ khiến Starlink bị siết chặt ở Ukraine

(VTC News) -

Những phát ngôn gay gắt của tỷ phú Elon Musk được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Kiev rạn nứt ngày càng sâu sắc, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục từ chối cơ hội chấm dứt xung đột và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ Nga.

“Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) khiến nhiều người thiệt mạng chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được cho phép. Quân đội Ukraine vi phạm điều khoản dịch vụ của Starlink và sử dụng nó để thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái làm nhiều người thiệt mạng. Lỗ hổng đó đã được vá lại vào tuần trước”, ông Elon Musk cho hay.

Starlink bị siết chặt khiến Ukraine gặp khó. (Ảnh: Getty)

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX phân biệt mạng lưới thương mại Starlink với Starshield, một hệ thống quân sự riêng biệt do Chính phủ Mỹ kiểm soát. Ông nói: “Những gì họ quyết định làm là tùy thuộc vào họ”.

Ông Elon Musk cũng kết luận bằng bài công kích dữ dội nhắm vào những “kẻ hiếu chiến” không được nêu tên, những người liên tục thúc đẩy cuộc xung đột. Lời chỉ trích của ông lặp lại những lời lẽ ngày càng gay gắt của Tổng thống Trump đối với ông Zelensky, người mà nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc bỏ lỡ nhiều cơ hội đàm phán để chấm dứt xung đột.

Ông Musk nhấn mạnh rằng Starlink vẫn rất cần thiết cho liên lạc quân sự và sự sống còn trên chiến trường của Ukraine; nếu Starlink bị tắt, tiền tuyến của Ukraine sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tuyên bố này không phải là lời đe dọa mà là đánh giá về sự phụ thuộc của quân đội vào mạng lưới này.

Trước đó, ông Trump phủ nhận việc chính quyền của ông ra lệnh áp đặt những hạn chế này. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng bác bỏ cáo buộc Chính phủ Mỹ can thiệp, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Kiev không nên leo thang tranh chấp.