Tổng thống Putin hé lộ về khả năng đạt thỏa thuận với Ukraine

Trả lời phỏng vấn của kênh Vesti, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng người Nga và người Ukraine thực chất là một dân tộc.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đồng ý với điều đó”, ông Putin nói.

Đề cập đến cuộc gặp gần đây với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ông Putin cho biết Nga đã nhất trí tiếp tục các cuộc tham vấn ba bên về vấn đề Ukraine trong khuôn khổ tiếp xúc với Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. (Ảnh: Reuters)

“Liên quan đến các cuộc đàm phán với các quan chức chính quyền Mỹ, chúng tôi đã nhất trí rằng sẵn sàng nối lại các cuộc tham vấn ba bên”, Tổng thống Putin nói.

Cơ chế đàm phán ba bên này bao gồm Nga, Mỹ và Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Abu Dhabi hiện là địa điểm được cân nhắc để tổ chức cuộc gặp ba bên này.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance cho biết đặc phái viên Steve Witkoff tỏ ra lạc quan sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tôi nghĩ Steve đã tái tham gia vào tiến trình này. Rõ ràng, ông ấy đã trao đổi với cả giới lãnh đạo Nga và Ukraine trong vài ngày qua. Ông ấy cảm thấy lạc quan”, ông Vance nói.

Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các bên tiếp tục trao đổi về khả năng nối lại đàm phán ba bên nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Giang Bùi (Nguồn: VOV)