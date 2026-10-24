Khoảnh khắc hai máy bay không quân Philippines va chạm, 4 phi công thiệt mạng

(VTC News) -

Khoảnh khắc hai máy bay không quân Philippines va chạm, cả 4 phi công thiệt mạng. (Nguồn: Mạng xã hội)

Hai máy bay va chạm sau đó rơi xuống một căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, theo giới chức Philippines thông báo hôm 24/10.

Hai máy bay SF-260 va chạm khi bay ở độ cao thấp vào chiều 23/10, rồi rơi xuống Căn cứ Không quân Fernando, thuộc thành phố Lipa, tỉnh Batangas ven biển, phía nam thủ đô. Vụ tai nạn không gây thương vong trên mặt đất.

Không quân Philippines không cung cấp chi tiết về vụ việc, chỉ mô tả đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn. Hai quan chức Philippines nắm rõ diễn biến cho biết hai máy bay va chạm trên không. Họ đề nghị giấu tên vì không được phép công khai thảo luận về vụ việc.

Một nhân chứng nói với hãng tin AP rằng một trong hai máy bay hai chỗ ngồi rơi xuống khu vực gần doanh trại của quân nhân bên trong căn cứ không quân. Không quân Philippines cho biết đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ số máy bay SF-260 còn lại để phục vụ điều tra. Đây là dòng máy bay được Philippines mua từ Italy. Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ hiện còn bao nhiêu máy bay SF-260 trong biên chế.

Hồi tháng 5, một máy bay SF-260 của Không quân Philippines cũng gặp nạn tại tỉnh miền núi Benguet, phía bắc nước này, trong chuyến bay huấn luyện dẫn đường cùng một số máy bay SF-260 khác. Vụ việc khiến hai phi công thiệt mạng.

Năm 2023, một máy bay SF-260 khác của Không quân Philippines rơi xuống cánh đồng lúa tại tỉnh Bataan, phía tây bắc Manila, trong một chuyến bay huấn luyện, khiến hai thành viên tổ bay tử vong, theo thông tin từ lực lượng không quân.

Trong nhiều năm, quân đội Philippines đang nỗ lực hiện đại hóa không quân, hải quân và lục quân.