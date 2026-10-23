Bà Melania Trump giúp Nga-Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky

(VTC News) -

Thành phố Oleshky ở miền nam Ukraine, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 2/2022. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ ngày 29/10 tới, nhằm tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến sự.

Bà Melania Trump.(Ảnh: CNN)

“Hai nước đã nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky nhằm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo tiếp cận tới người dân, đồng thời chuẩn bị sơ tán dân thường qua một hành lang an toàn được chỉ định”, tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và đại diện của bà đã trực tiếp làm việc với giới lãnh đạo Nga và Ukraine để thống nhất các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky.

Thời gian gần đây, người dân tại thành phố này liên tục phản ánh tình trạng thiếu lương thực ngày càng nghiêm trọng. “Tình hình tại Oleshky vô cùng nghiêm trọng. Đây là thành phố nằm trên tuyến đầu chiến sự, đang bên bờ thảm họa”, bà Melania cảnh báo.

“Những người còn ở lại thành phố chủ yếu là người cao tuổi, đang khẩn cấp cần được chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch”, Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết thêm.

Trên Telegram, nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết lệnh ngừng bắn tại Oleshky sẽ sớm được thiết lập nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi, Nga chưa lập tức xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn.

Điện Kremlin hồi đầu tuần cho biết các nỗ lực nhằm cải thiện tình hình nhân đạo tại Oleshky đang được triển khai, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Giáo hoàng Leo rằng Moscow sẵn sàng hợp tác giải quyết vấn đề này.

Mai Khanh