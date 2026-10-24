Ông Trump dọa mở thêm chiến dịch quân sự 'thịnh nộ dữ dội' nhằm vào Iran

(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ đang cắt giảm nhân sự tại các đại sứ quán ở Trung Đông, trong khi Lầu Năm Góc được cho là đang điều chuyển binh sĩ khỏi các căn cứ trong khu vực. Những động thái này có nét tương đồng với quá trình chuẩn bị trước các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2.

“Chúng tôi có thể tiến hành thêm một chiến dịch “thịnh nộ dữ dội” (Epic Fury) nhỏ, hoặc họ sẽ phải đồng ý”, ông Trump tuyên bố tại cuộc vận động tranh cử ở bang Florida hôm 23/10, nhắc đến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran được phát động ngày 28/2.

“Nếu khôn ngoan, họ sẽ muốn nói rằng hãy bắt tay vào đàm phán”, ông Trump nói thêm, đồng thời bày tỏ nghi ngờ về khả năng Tehran chấp nhận các yêu cầu của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Lầu Năm Góc chính thức tuyên bố Chiến dịch Epic Fury kết thúc vào ngày 5/5, dù xung đột vẫn tiếp diễn. Trong phát biểu hôm 23/10, ông Trump một lần nữa khẳng định các cuộc không kích trước đó của Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” năng lực làm giàu uranium của Iran, đồng thời đánh bại nước này “về quân sự, tài chính và nhiều mặt khác”.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cắt giảm nhân sự tại thêm 4 đại sứ quán ở Trung Đông với lý do xuất hiện các mối đe dọa được cho là đến từ Iran và lực lượng Houthi tại Yemen. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại Jordan, Lebanon, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn duy trì hoạt động, nhưng với số lượng nhân viên ít hơn.

Một bản ghi nhớ tình báo riêng được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 23/10 cho rằng Tehran đã gia tăng nỗ lực nhằm nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ ở nước ngoài. Bản ghi nhớ không công khai danh tính các mục tiêu cụ thể, cũng không đưa ra bằng chứng chứng minh những âm mưu bị cáo buộc.

Các quan chức Mỹ phủ nhận việc rút bớt nhân sự ngoại giao có liên quan đến công tác chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, việc cắt giảm nhân sự diễn ra cùng thời điểm xuất hiện các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã âm thầm bắt đầu điều chuyển binh sĩ khỏi các căn cứ tại Jordan, Qatar và Kuwait.

Theo các báo cáo, Lầu Năm Góc đã trình lên ông Trump những phương án tấn công mới nhằm vào các cơ sở hạt nhân, công trình quân sự ngầm và những hòn đảo có vị trí chiến lược của Iran, trong đó có đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của nước này.

Ông Trump cam kết không phát động các cuộc tấn công mới trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu Tehran từ chối đáp ứng các yêu cầu của Washington.