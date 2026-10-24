Thủ tướng Ba Lan thăm phố cổ Hội An

Tháp tùng đoàn có ông Hà Hoàng Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan; bà Joanna Skoczek, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan tham quan phố cổ Hội An.

Trong hành trình tham quan, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk lần lượt ghé thăm Đình Cẩm Phô, Hội quán Quảng Đông, Chùa Cầu và đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski, người được người dân Hội An gọi thân mật là Kazik.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại phố cổ Hội An.

Kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (1944-1997) có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn các di tích lịch sử, khảo cổ tại Việt Nam, trong đó có phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Để tri ân những đóng góp của ông đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hội An, năm 2007, thành phố Hội An (trước đây) xây dựng công viên tại trung tâm phố cổ và đặt tượng bán thân của ông.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tham quan Chùa Cầu

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đặt hoa tại tượng đài kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski.

Trong quan hệ với Ba Lan, thành phố Đà Nẵng đang từng bước mở rộng các kênh kết nối, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Cơ quan lãnh sự danh dự Ba Lan tại Đà Nẵng được thành lập ngày 27/12/2023.

Hiện thành phố có 2 dự án đầu tư của Ba Lan với tổng vốn đăng ký khoảng 138.000USD. Đà Nẵng định hướng tăng cường hợp tác về đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, bảo tồn di sản, du lịch, giao lưu văn hóa và giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trò chuyện với các sinh viên Ba Lan

Theo chương trình, sau khi rời Đà Nẵng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan sẽ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Một số hình ảnh Thủ tướng Ba Lan tại phố cổ Hội An:

Long Phi (VOV-Miền Trung)