Reuters: Ông Kim Jong-un qua cầu mới xây, đến Trung Quốc

(VTC News) -

Reuters đưa tin, ông Kim đến Đan Đông (Trung Quốc) thông qua cầu sông Áp Lục mới nối liền Triều Tiên và quốc gia láng giềng. Thông tin được một quan chức Hàn Quốc giấu tên đưa ra.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khương được cho là đã gặp ông Kim Jong Un tại thành phố biên giới, một quan chức Hàn Quốc khác cho biết.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Kim dự kiến ​​sẽ trở về Triều Tiên sau chuyến thăm, ít khả năng tới Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Ông Kim Jong Un.

Trung Quốc và Triều Tiên khánh thành cầu sông Áp Lục mới dài 3 km (2 dặm), cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng nhất của hai nước, trong tháng này sau một thời gian trì hoãn dài, nhằm mục đích khôi phục thương mại sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch.

Chuyến thăm của ông Kim Jong Un, nếu được xác nhận, sẽ là phù hợp với giai đoạn hiện tại của mối quan hệ kinh tế ngày càng thân thiết và các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên hơn giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo ông Lu Chao, một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên tại Học viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, viện nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc ở Thẩm Dương. “Việc khánh thành cây cầu giải quyết được nút thắt lớn trong logistics thương mại Trung Quốc-Triều Tiên. Với việc hạn chế về logistics được giảm bớt, thương mại song phương có khả năng sẽ tăng hơn nữa”.

Cây cầu dự kiến ​​sẽ giúp vận chuyển thiết bị nặng, nguyên vật liệu và các sản phẩm năng lượng mà Triều Tiên cần cho sự phát triển. Việc khánh thành là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, sau hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo của hai nước trong 13 tháng qua.

Lần cuối cùng ông Kim Jong Un đến thăm Trung Quốc được biết là vào tháng 9/2025, để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng ở Bắc Kinh, khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên vào tháng 6.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất muốn khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, nhưng các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng cơ hội cuộc gặp diễn ra trong năm nay chưa thực sự rõ ràng. Trung Quốc sẽ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng tới tại Thâm Quyến, dự kiến ​​ông Trump sẽ tham dự.