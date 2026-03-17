Tuyển Việt Nam đón sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên, Tiến Linh bất ngờ mất suất

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, HLV trưởng Kim Sang-sik không điền tên Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Đức Chiến vào danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tháng 3, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Palestine và Malaysia. Tiến Linh vừa ra sân cho CLB Công an TP.HCM ở vòng 16 V.League. Trong khi đó, Nguyễn Đức Chiến cũng thi đấu trọn vẹn trận gần nhất của CLB Ninh Bình.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này, sự chú ý dồn nhiều vào 2 nhân tố nhập tịch. Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên được xác nhận sẽ có mặt cùng các đồng đội trong hai trận đấu tháng 3/2026. Xuân Son được kì vọng sẽ ghi bàn thắng và giúp đội tuyển Việt Nam giành 3 điểm trước Malaysia. Trong khi đó, Hoàng Hên có thể là phương án bổ trợ chuyên môn tốt cho Xuân Son.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức xác định địa điểm và thời gian thi đấu trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026 giữa Việt Nam và Bangladesh. Theo đó, cuộc so tài này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 26/3/2026 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đây là trận đấu mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối Vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Theo tính toán về chuyên môn của ban huấn luyện, đội khách Bangladesh được đánh giá là “quân xanh” phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới. Việc lựa chọn SVĐ Hàng Đẫy, vốn là địa điểm quen thuộc với người hâm mộ Thủ đô, cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt sân bãi và không khí cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Malaysia và có được ngôi đầu bảng, qua đó sở hữu tấm vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Đến thời điểm này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra quyết định liên quan đến trận lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam khi chủ nhà vướng vào sự cố dùng cầu thủ nhập tịch sai quy định.