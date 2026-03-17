Danh sách đội tuyển Việt Nam mới nhất: HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ

(VTC News) -

Theo đó, HLV Kim Sang-sik loại một loạt cầu thủ như Bùi Tiến Dũng (chấn thương), Lê Giang Patrik (chưa đủ điều kiện thi đấu), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đức Chiến. Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi trở lại Nguyễn Trần Việt Cường, Lê Ngọc Bảo, Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài vắng mặt.

Ở chiều ngược lại, các tân binh như Nguyễn Nhật Minh, Đỗ Hoàng Hên được trao cơ hội lần đầu ở đội tuyển quốc gia. Nhật Minh chơi ở vị trí trung vệ lệch trái hoặc hậu vệ biên trái, nơi anh cạnh tranh trực tiếp với Đoàn Văn Hậu. Tuyển thủ U23 Việt Nam chơi rất tốt trong vai trò này ở cấp độ trẻ, khi tham dự giải U23 Đông Nam Á, U23 châu Á cũng như SEA Games 33.

Đỗ Hoàng Hên có mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên được kì vọng sẽ mang đến khác biệt trên hàng công cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son cần một đối tác đủ tốt trên hàng công và có thể cung cấp nhiều đường chuyền chất lượng.

Ngoài ra, hậu vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không góp mặt trong đợt tập trung tháng 3 do đang chấp hành án phạt thẻ của AFC tại vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Nhóm cầu thủ tham dự các trận tứ kết Cúp quốc gia 2025/26 và trận đấu bù vòng 13 V.League 2025/26 sẽ lên tập trung muộn hơn. Trong dịp FIFA Days lần này, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế với Bangladesh vào 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội), trước khi di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Malaysia trên SVĐ Thiên Trường vào ngày 31/3 trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm

Hậu vệ: Trương Tiến Anh, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Jason Quang Vinh Pendant. Nguyễn Văn Vĩ.

Tiền vệ: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Khuất Văn Khang, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức.

Tiền đạo: Nguyễn Xuân Son, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Tuấn Hải.