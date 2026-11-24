(VTC News) -

Đoàn tàu du lịch cao cấp Chapa - Tonkin Heritage Express vừa chính thức khai thác chuyến đầu tiên trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, với không gian được thiết kế mang đậm dấu ấn kiến trúc Đông Dương và văn hóa vùng Tây Bắc.

Đoàn tàu do Công ty Cổ phần Du lịch Chapa đầu tư, phối hợp với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức khai thác. Đây là sản phẩm du lịch đường sắt mới, hướng đến nâng cao trải nghiệm của du khách trong hành trình đến Lào Cai và Sa Pa.

Bên trong đoàn tàu du lịch cao cấp Hà Nội - Lào Cai.

Dự án được khởi động cách đây hơn 1 năm, với mục tiêu cải tạo các toa xe khách hiện có, đồng thời thiết kế không gian trải nghiệm văn hóa ngay trên tàu.

Điểm nhấn của đoàn tàu là sự kết hợp giữa kiến trúc Đông Dương và các yếu tố văn hóa bản địa. Không gian bên trong sử dụng vách gỗ, hệ thống ánh sáng ấm, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa người H’Mông cùng những chất liệu, màu sắc đặc trưng của đời sống vùng cao.

Các toa xe được cải tạo với cách bài trí riêng, trong đó có toa khách được bố trí quầy bar phục vụ hành khách. Những chi tiết văn hóa truyền thống được đưa vào không gian tàu, giúp hành trình di chuyển trở thành trải nghiệm khám phá văn hóa, con người Tây Bắc thay vì chỉ đơn thuần là chuyến đi giữa hai địa điểm.

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đánh giá tuyến Hà Nội - Lào Cai có lợi thế kết nối Thủ đô với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc.

Du khách quốc tế trải nghiệm không gian văn hóa ngay trên tàu.

Theo ông Nam, đối với khách du lịch trong nước và quốc tế, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi. Để phát huy lợi thế này, sản phẩm du lịch đường sắt cần được tổ chức đồng bộ, từ đặt vé, đón tiễn tại ga, dịch vụ trên tàu đến kết nối phương tiện, lưu trú và các dịch vụ tại điểm đến.

Theo kế hoạch, chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ Ga Hà Nội tối 23/11, chở khoảng 160 du khách quốc tế và dự kiến đến Ga Lào Cai vào sáng sớm 24/11, sau hành trình khoảng 8 giờ.

Hành khách trên chuyến tàu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Mỹ, các nước châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc và Singapore.